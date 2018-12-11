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Fenerbahçe, Spartak Trnava maçına Erwin Koeman ile çıkacak

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 11.12.2018 16:09 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 6'ncı hafta maçında, perşembe günü Slovakya ekibi Spartak Trnava ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. Fenerbahçe, yaptığı açıklamada Spartak Trnava maçına Erwin Koeman ile çıkılacağını belirtti.

Fenerbahçe, Spartak Trnava maçına Erwin Koeman ile çıkacak

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda 6. hafta maçında 13 Aralık Perşembe günü Slovakya ekibi Spartak Trnava ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik sorumlu Erwin Koeman yönetiminde bir günlük iznin ardından yapılan antrenmanda, Spor Toto Süper Lig'de Akhisarspor maçında forma giyen isimlerin yenilenme çalışması yaptığı belirtildi. Diğer futbolcuların pas ve pres çalışmasıyla başladığı antrenmanı dar alanda gerçekleşen çift kale maçla tamamladığı kaydedildi.

Sarı-lacivertliler, yarın sabah saatlerinde Slovakya'ya gidecek ve maçın hazırlıklarını burada yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

TRNAVA MAÇINA KOEMAN ÇIKIYOR

Fenerbahçe'de taraftarlar Ersun Yanal'ın sözleşme imzalamasını beklerken, sarı-lacivertli kulüpten çarpıcı bir açıklama geldi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada teknik sorumlu Erwin Koeman ve bir futbolcu, yarın Stadion Antona Malatinsheko Stadı'nda bir basın toplantısı düzenleyeceği belirtildi.

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Fenerbahçe Erwin Koeman

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