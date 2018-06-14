SPOR

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin, teknik direktörlük için Claude Puen ile görüştüğü iddia edildi!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 14.06.2018 20:06 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasına sürpriz bir isim daha girdi. BipSpor haberine göre Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Damien Comolli, Leicester City takımında görev yapan Fransız Claude Puel ile görüşüyor. Puel'in İngiliz ekibi Leicester City'den ayrılması bekleniyor.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin, teknik direktörlük için Claude Puen ile görüştüğü iddia edildi!

Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği devam ederken gündeme sürpriz bir isim geldi.

Bipspor'un verdiği bilgilere göre Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Premier Lig ekiplerinden Leicester City'nin başında olan Claude Puel ile görüşmelere başladı.

Leicester City'den ayrılması an meselesi olan Claude Puel ile Comolli'nin şu sıralar Fransa'da görüşme yaptığı belirtildi.

Geçtiğimiz sezonu Leicester City'de tamamlayan Puel, kariyerinde Monaco, Lille, Nice ve Southampton'da görev almıştı.

PARTNER‘Çukur’a görkemli gala‘Çukur’a görkemli gala
Fenerbahçe'de Berke Özer sesleriFenerbahçe'de Berke Özer sesleri
Buvac, Daniel Comolli'den gelecek çağrıyı bekliyor...Buvac, Daniel Comolli'den gelecek çağrıyı bekliyor...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Claude Puel Damien Comolli

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçimleri öncesi şok etkisi yaratacak anket sonucu!

24 Haziran seçimleri öncesi şok etkisi yaratacak anket sonucu!

AK Partili Elitaş'tan tartışma yaratacak Umre açıklaması: Muharrem İnce piyangodan çıktı

AK Partili Elitaş'tan tartışma yaratacak Umre açıklaması: Muharrem İnce piyangodan çıktı

Fenerbahçe'de Berke Özer sesleri

Fenerbahçe'de Berke Özer sesleri

Muhammed Salah Uruguay maçında sahada olacak!

Muhammed Salah Uruguay maçında sahada olacak!

Akhisarspor'da Okan Buruk ile yollar ayrıldı

Akhisarspor'da Okan Buruk ile yollar ayrıldı

Beşiktaş'ın ilk hedefini Andre-Pierre Gignac

Beşiktaş'ın ilk hedefini Andre-Pierre Gignac

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin, teknik direktörlük için Claude Puen ile görüştüğü iddia edildi!

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin, teknik direktörlük için Claude Puen ile görüştüğü iddia edildi!

Fenerbahçe'de Berke Özer sesleri

Fenerbahçe'de Berke Özer sesleri

Buvac, Daniel Comolli'den gelecek çağrıyı bekliyor...

Buvac, Daniel Comolli'den gelecek çağrıyı bekliyor...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Ersun Yanal iddialarını yanıtladı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Ersun Yanal iddialarını yanıtladı

Pereira ve Terraneo'nun transferleri tek tek gidiyor

Pereira ve Terraneo'nun transferleri tek tek gidiyor

Fenerbahçe'de Yannick Bolasie sesleri

Fenerbahçe'de Yannick Bolasie sesleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.