Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin, teknik direktörlük için Claude Puen ile görüştüğü iddia edildi!

Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği devam ederken gündeme sürpriz bir isim geldi.

Bipspor'un verdiği bilgilere göre Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Premier Lig ekiplerinden Leicester City'nin başında olan Claude Puel ile görüşmelere başladı.

Leicester City'den ayrılması an meselesi olan Claude Puel ile Comolli'nin şu sıralar Fransa'da görüşme yaptığı belirtildi.

Geçtiğimiz sezonu Leicester City'de tamamlayan Puel, kariyerinde Monaco, Lille, Nice ve Southampton'da görev almıştı.

