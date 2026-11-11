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Türkiye maçı öncesi Fransa'da çifte şok! 2 sakatlık birden

Fransa Milli Takımı, UEFA Uluslar A Ligi'nde oynayacağı kritik karşılaşmalar öncesinde iki önemli yıldızından gelen sakatlık haberleriyle sarsıldı. Marcus Thuram ve Aurelien Tchouameni'nin kadrodan çıkarılması sonrası teknik heyet yeni bir planlama yapmak zorunda kaldı.

Türkiye maçı öncesi Fransa'da çifte şok! 2 sakatlık birden
Cevdet Berker İşleyen

UEFA Uluslar A Ligi'nde Fransa, İtalya ve A Milli Futbol Takımımız ile karşı karşıya gelmeye hazırlanırken Fransız ekibinde sakatlık şoku yaşanıyor. Yıldız futbolcular Marcus Thuram ve Aurelien Tchouameni, yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

THURAM KADRODAN ÇIKARILDI

Türkiye maçı öncesi Fransa da çifte şok! 2 sakatlık birden 1

Inter forması giyen Marcus Thuram, Como karşılaşmasında sağ arka adalesinde ağrı hissetti. 29 yaşındaki futbolcu, bu sakatlığı nedeniyle Fransa Milli Takımı'nın pazartesi günü gerçekleştirdiği antrenmanda yer alamadı.

Fransa Futbol Federasyonu, oyuncunun tedavisinin devam ettiğini duyurdu. Salı sabahı yapılan kontrollerin ardından Inter kulübüyle ve futbolcuyla görüşen federasyon, Thuram'ın tedavisini sürdürmesi için İtalya'ya dönmesine karar verdi.

KROUPI'YE İLK MİLLİ DAVET

Türkiye maçı öncesi Fransa da çifte şok! 2 sakatlık birden 2

İtalya ve Türkiye karşılaşmalarında görev yapamayacak olan Thuram'ın yerine kadroya 20 yaşındaki Eli Junior Kroupi dahil edildi.

Genç futbolcu, böylece kariyerinde ilk kez Fransa A Milli Takımı'na davet edilerek önemli bir fırsat yakaladı.

TCHOUAMENI DE KADRODAN ÇIKARILDI

Türkiye maçı öncesi Fransa da çifte şok! 2 sakatlık birden 3

Fransa Milli Takımı'nda bir sakatlık haberi de Aurelien Tchouameni'den geldi. Real Madrid forması giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun sağ adalesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldığı açıklandı.

Fransa Futbol Federasyonu, Real Madrid sağlık ekibiyle gerçekleştirilen görüşmelerin ardından oyuncunun İspanyol kulübüne dönmesine karar verdi. Tchouameni'nin yerine kadroya başka bir futbolcunun çağrılmayacağı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa Sakatlık son dakika milli takım
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