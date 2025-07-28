Fenerbahçe, stadyum dışındaki isim tabelasını 'Chobani' olarak değiştirdi

Sarı-lacivertli kulüp, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi’nin yeni adının “Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi” olduğunu resmen duyurmuştu.

STADYUM DIŞINDAKİ TABELA DEĞİŞTİ

Fenerbahçe Stadyumunun ismi 'Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi' olarak değiştirildi. Bu değişiklik stadyum dışında bulunan tabelaya da yansıtıldı.

İŞTE ANLAŞMANIN DETAYLARI

Fenerbahçe Kulübü, Chobani ile yapılan isim sponsorluğu anlaşmasının detaylarını bir basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, anlaşmanın 10 yıllık bir süreyi kapsadığı ve toplam değerinin 150 milyon dolar (yaklaşık 5 milyar TL) olduğu belirtildi.