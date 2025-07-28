SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe, stadyum dışındaki isim tabelasını 'Chobani' olarak değiştirdi

Türk futbolunun köklü kulüplerinden Fenerbahçe, stadının isim sponsorluğu konusunda Chobani ile anlaşma imzalamıştı. Sarı-lacivertliler stadyumun dışında bulunan tabelayı sökerek Chobani ismini yerleştirdi.

Fenerbahçe, stadyum dışındaki isim tabelasını 'Chobani' olarak değiştirdi
Emre Şen

Sarı-lacivertli kulüp, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi’nin yeni adının “Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi” olduğunu resmen duyurmuştu.

STADYUM DIŞINDAKİ TABELA DEĞİŞTİ

Fenerbahçe, stadyum dışındaki isim tabelasını Chobani olarak değiştirdi 1

Fenerbahçe Stadyumunun ismi 'Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi' olarak değiştirildi. Bu değişiklik stadyum dışında bulunan tabelaya da yansıtıldı.

İŞTE ANLAŞMANIN DETAYLARI

Fenerbahçe Kulübü, Chobani ile yapılan isim sponsorluğu anlaşmasının detaylarını bir basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, anlaşmanın 10 yıllık bir süreyi kapsadığı ve toplam değerinin 150 milyon dolar (yaklaşık 5 milyar TL) olduğu belirtildi.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray kalecisine kavuşuyor! Okan Buruk, Ederson ile görüntülü görüşüp ikna ettiGalatasaray kalecisine kavuşuyor! Okan Buruk, Ederson ile görüntülü görüşüp ikna etti
Fenerbahçe'de istediğini bulamayan Emre Mor, Kocaelispor yolunda!Fenerbahçe'de istediğini bulamayan Emre Mor, Kocaelispor yolunda!
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe Chobani
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ormanları böyle yakmış! FETÖ’cü kundakçı Ufuk Aytekin’in görüntüleri ortaya çıktı! Benzinliğe gidip…

Ormanları böyle yakmış! FETÖ’cü kundakçı Ufuk Aytekin’in görüntüleri ortaya çıktı! Benzinliğe gidip…

Tarlada aşkla başladı, tarlada cinayetle bitti: Korkunç itiraf geldi

Tarlada aşkla başladı, tarlada cinayetle bitti: Korkunç itiraf geldi

Beşiktaş'ta transfer rekoru kırıldı! 25 milyon Euro'ya Rusya'ya transfer oldu

Beşiktaş'ta transfer rekoru kırıldı! 25 milyon Euro'ya Rusya'ya transfer oldu

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile her konuda anlaşmaya varıldı! Solskjaer son maçına çıkıyor...

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile her konuda anlaşmaya varıldı! Solskjaer son maçına çıkıyor...

Tadic'in yerine geliyor! Tarzıyla Fenerbahçe taraftarını kendisine hayran bırakacak...

Tadic'in yerine geliyor! Tarzıyla Fenerbahçe taraftarını kendisine hayran bırakacak...

Victor Osimhen'in İstanbul'a geliş tarihi belli oldu! Galatasaray için tarihi hafta

Victor Osimhen'in İstanbul'a geliş tarihi belli oldu! Galatasaray için tarihi hafta

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.