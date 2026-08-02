SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe, Sturm Graz maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda çarşamba günü karşılaşacağı Sturm Graz maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Sturm Graz maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda çarşamba günü karşılaşacağı Sturm Graz maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Sturm Graz maçı hazırlıklarını sürdürdü 1

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışması ile başladı. Koşu, ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da noktalandı.

Sarı-lacivertliler, Sturm Graz maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

YİĞİT EFE DEMİR’İN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI

Fenerbahçe, Sturm Graz maçı hazırlıklarını sürdürdü 2

İdman öncesi genç savunma oyuncusu Yiğit Efe Demir’in doğum günü tesislerde kutlandı. Pastanın mumlarını üfleyen Yiğit Efe, tebrikleri kabul etti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray'da stoper transferinde flaş gelişme!Galatasaray'da stoper transferinde flaş gelişme!
CANLI | Galatasaray - Rennes maç anlatımı!CANLI | Galatasaray - Rennes maç anlatımı!
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Erdal Beşikçioğlu'nun ifadesi ortaya çıktı! İşte aylık geliri... Behzat Ç. suçlamasını kabul etti

Erdal Beşikçioğlu'nun ifadesi ortaya çıktı! İşte aylık geliri... Behzat Ç. suçlamasını kabul etti

Kocaeli'de iğrenç olay! Genç kıza para karşılığı cinsel teklifte bulundu

Kocaeli'de iğrenç olay! Genç kıza para karşılığı cinsel teklifte bulundu

Galatasaray'a bildirildi! Barış Alper Yılmaz'da olmaz denen oldu

Galatasaray'a bildirildi! Barış Alper Yılmaz'da olmaz denen oldu

Yalancı Yarim'in Naz'ı Merve Sevi tatilde! Son haline beğeni yağdı

Yalancı Yarim'in Naz'ı Merve Sevi tatilde! Son haline beğeni yağdı

28.500 TL'lik taksi yolculuğu gündem olmuştu: Sebebi ortaya çıktı

28.500 TL'lik taksi yolculuğu gündem olmuştu: Sebebi ortaya çıktı

Vergide yeni uygulama devreye alınıyor: Düzeltme imkanı geliyor

Vergide yeni uygulama devreye alınıyor: Düzeltme imkanı geliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.