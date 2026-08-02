Fenerbahçe, Sturm Graz maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda çarşamba günü karşılaşacağı Sturm Graz maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışması ile başladı. Koşu, ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da noktalandı.

Sarı-lacivertliler, Sturm Graz maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

YİĞİT EFE DEMİR’İN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI

İdman öncesi genç savunma oyuncusu Yiğit Efe Demir’in doğum günü tesislerde kutlandı. Pastanın mumlarını üfleyen Yiğit Efe, tebrikleri kabul etti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır