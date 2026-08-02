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Galatasaray'da stoper operasyonu! Nathan Zeze için flaş gelişme

Galatasaray, yeni sezon öncesinde savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların gündemine NEOM forması giyen 21 yaşındaki Fransız stoper Nathan Zeze geldi.

Galatasaray'da stoper operasyonu! Nathan Zeze için flaş gelişme
Burak Kavuncu

Galatasaray'ın savunma hattına yapacağı takviye için hedefi netleşiyor. Sarı-kırmızılılar, Suudi Arabistan ekibi NEOM'da forma giyen 21 yaşındaki Fransız stoper Nathan Zeze için harekete geçti. Galatasaray'ın genç savunmacıyı satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği ve görüşmeler için bir Türk menajere yetki verdiği belirtildi.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA TEKLİFİ

Galatasaray da stoper operasyonu! Nathan Zeze için flaş gelişme 1

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre Galatasaray, Nathan Zeze için satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinde duruyor. Sarı-kırmızılı kulübün, transfer görüşmelerini yürütmesi için bir Türk menajere yetki verdiği ve bu menajerin hafta içerisinde Zeze'nin temsilcileriyle masaya oturacağı belirtildi.

20 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLMUŞTU

Galatasaray da stoper operasyonu! Nathan Zeze için flaş gelişme 2

Nathan Zeze, geçtiğimiz yıl Nantes'tan NEOM'a 20 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu. Genç savunmacının Suudi Arabistan ekibiyle 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

GALATASARAY'IN STOPER LİSTESİ

Galatasaray da stoper operasyonu! Nathan Zeze için flaş gelişme 3

Galatasaray'ın stoper listesinin ilk sırasında Nathan Zeze'nin yer aldığı ifade edilirken, ikinci sırada Alverca forması giyen Bastien Meupiyou'nun bulunduğu aktarıldı. Üçüncü sırada ise Ahmetcan Kaplan yer alıyor. Kaplan'ın Galatasaray'dan gelecek gelişmeleri beklediği belirtildi.

32 MAÇTA 2 GOL, 1 ASİST

Galatasaray da stoper operasyonu! Nathan Zeze için flaş gelişme 4

NEOM formasıyla 32 karşılaşmada görev yapan 21 yaşındaki Zeze, savunmadaki performansının yanı sıra 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Fransız stoper, Galatasaray'ın genç ve uzun vadeli savunma planının önemli adaylarından biri haline geldi.

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