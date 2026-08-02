Galatasaray'da stoper operasyonu! Nathan Zeze için flaş gelişme

Galatasaray'ın savunma hattına yapacağı takviye için hedefi netleşiyor. Sarı-kırmızılılar, Suudi Arabistan ekibi NEOM'da forma giyen 21 yaşındaki Fransız stoper Nathan Zeze için harekete geçti. Galatasaray'ın genç savunmacıyı satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği ve görüşmeler için bir Türk menajere yetki verdiği belirtildi.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA TEKLİFİ

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre Galatasaray, Nathan Zeze için satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinde duruyor. Sarı-kırmızılı kulübün, transfer görüşmelerini yürütmesi için bir Türk menajere yetki verdiği ve bu menajerin hafta içerisinde Zeze'nin temsilcileriyle masaya oturacağı belirtildi.

20 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLMUŞTU

Nathan Zeze, geçtiğimiz yıl Nantes'tan NEOM'a 20 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu. Genç savunmacının Suudi Arabistan ekibiyle 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

GALATASARAY'IN STOPER LİSTESİ

Galatasaray'ın stoper listesinin ilk sırasında Nathan Zeze'nin yer aldığı ifade edilirken, ikinci sırada Alverca forması giyen Bastien Meupiyou'nun bulunduğu aktarıldı. Üçüncü sırada ise Ahmetcan Kaplan yer alıyor. Kaplan'ın Galatasaray'dan gelecek gelişmeleri beklediği belirtildi.

32 MAÇTA 2 GOL, 1 ASİST

NEOM formasıyla 32 karşılaşmada görev yapan 21 yaşındaki Zeze, savunmadaki performansının yanı sıra 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Fransız stoper, Galatasaray'ın genç ve uzun vadeli savunma planının önemli adaylarından biri haline geldi.