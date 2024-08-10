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Fenerbahçe Süper Lig'e 3 puanla merhaba dedi! Sarı-Lacivertliler Adana Demirspor'u tek golle geçti

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
10.08.2024 23:27
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Son dakika... Süper Lig'de perde açıldı. Lige mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, ilk hafta mücadelesinde Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele Sarı-Lacivertliler'in tek gollü üstünlüğü ile tamamlandı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Süper Lig'e 3 puanla merhaba dedi! Sarı-Lacivertliler Adana Demirspor'u tek golle geçti

Fenerbahçe Süper Lig'in açılış maçında Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertliler rakibini 1-0 mağlup ederken, lige 3 puanla merhaba dedi.

Fenerbahçe 2. hafta mücadelesinde Göztepe'ye konuk olacak, Adana Demirspor ise sahasında Rizespor'u konuk edecek.

ASIST MAXIMIN, GOL DZEKO

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Sarı-Lacivertliler'in tek golü karşılaşmanın 34. dakikasında Dzeko kaydetti. Gol pası ise ligdeki ilk maçına çıkan yeni transfer Maximin'in ayağından geldi.

MOU ÇOK SİNİRLENDİ
Karşılaşmanın 20. dakikasında hakeme tepki gösteren Mourinho sarı kartla cezalandırıldı.

MOURINHO, İLK LİG MAÇINDA

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Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho, takımının başında ilk lig maçına çıktı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, karşılaşma öncesinde ilk lig maçına çıkan teknik direktörlerine tezahüratlarla destek verdi.

Öte yandan Fenerbahçe'de yeni transferlerden Allan Saint-Maximin, Oğuz Aydın, Cenk Tosun ve Youssef En-Nesyri de ilk lig maçı heyecanını yaşadı.

SON 9 SEZONDUR...

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İlk maçını iç sahada oynadığı son dokuz sezonun sekizine galibiyetle başlayan Fenerbahçe (1B), tek puan kaybını 2022/23'ün ilk haftasında Ümraniyespor'a karşı yaşadı. Sarı-Laciverliler bu maçtan da galibiyetle ayrılırken seriyi bozmadı.

SARI-LACİVERTLİLERDE 3 EKSİK

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Fenerbahçe, Adana Demirspor karşısında 3 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde geçen sezondan cezaları bulunan Mert Hakan Yandaş ile İrfan Can Eğribayat, karşılaşmada forma giyemedi.

Sarı-lacivertlilerin önemli isimlerinden Fred de sakatlığı sebebiyle takımını yalnız bıraktı.

Bu isimlerin yanı sıra Luan Peres, Ryan Kent, Miguel Crespo, Miha Zajc, Emre Mor ve Samet Akaydın da kadroya dahil edilmedi.

TRİBÜNLER TAMAMEN DOLDU

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Fenerbahçeli taraftarlar, ilk lig maçında takımını yalnız bırakmadı.

Karşılaşma öncesinde stat çevresinde toplanan sarı-lacivertliler, sahaya çıkan oyuncularına tezahüratlarla destek verdi.

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Süper Lig Adana Demirspor son dakika fenerbahçe
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