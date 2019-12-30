Fenerbahçe, Süper Lig'de ilk yarıyı umutlu tamamladı

Sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe, lige iyi bir başlangıç yaptı. Geçtiğimiz sezon tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşayan sarı-lacivertliler, ligin ilk 6 haftasında zorlu bir fikstüre denk geldi.

Fenerbahçe, 35'er gollü lider Demir Grup Sivasspor ve 3. sıradaki Trabzonspor'un ardından, ilk yarıda en fazla gol kaydeden takım olmayı başardı. Sarı-lacivertliler, geride kalan 17 müsabakada ağlarında ise 21 gole engel olamadı.

İlk yarıda skorer bir görüntü çizen sarı-lacivertliler, 17 karşılaşmada rakip ağları toplam 34 kez havalandırıp, maç başına 2 gol ortalaması yakaladı.

Bu süreçte MKE Ankaragücü'nü de mağlup eden sarı-lacivertliler, içeride Trabzonspor ve deplasmanda Galatasaray ile yenişemedi. Söz konusu dönemdeki tek mağlubiyetini, lige oldukça iyi bir giriş yapan Aytemiz Alanyaspor deplasmanında yaşayan Fenerbahçe, 6. haftayı Alanya temsilcisinin ardından 2. sırada tamamladı.

DEPLASMANDAKİ KAYIPLAR CAN SIKTI

Fenerbahçe, sezonun ilk yarısında özellikle deplasmanlarda beklentinin altında kaldı. Seyircisi önünde başarılı bir futbol ortaya koyan sarı-lacivertliler, ilk 17 haftada konuk olduğu maçlarda ise bu performansın altında kaldı.

Ligin ilk yarısında 9 defa deplasmana giden Fenerbahçe, 3'er galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşadı. Bu karşılaşmalarda 10 gol atan sarı-lacivertliler, kalesinde 12 gole engel olamadı.

İÇ SAHADA GOLLÜ GALİBİYETLER

Fenerbahçe, sezonun ilk yarısındaki deplasman performansının aksine, iç sahada gollü galibiyetlere imza attı. Taraftarı önünde ilk devre boyunca göze hoş gelen bir futbol oynayan ve gollü maçlar çıkaran sarı-lacivertliler, 3 karşılaşmada rakiplerine 5'er gol atmayı başardı.