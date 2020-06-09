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Fenerbahçe Tahir Karapınar'a teklif yaptı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 09.06.2020 08:37 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin Tahir Karapınar'a kalan 8 maçta takımı çalıştırması için teklif yaptığı belirtildi.

Fenerbahçe Tahir Karapınar'a teklif yaptı

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin, 53 yaşındaki teknik direktör Tahir Karapınar'a teklif yaptığı kaydedildi.

TRT Spor'un haberine göre Tahir Karapınar'ın Fenerbahçe'de sezon sonuna kadar teknik direktör olarak görev yapacağı ve önümüzdeki sezon da altyapıda görev alacağı iddia edildi.

Tahir Karapınar Altay'da başladığı yardımcı antrenörlük kariyerinde siyah beyazlı takımın teknik direktörlüğünü yapmış, daha sonra Gaziantepspor ve Manisaspor ile Konyaspor'da yardımcı antrenörlük görevleri yapmıştı.

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