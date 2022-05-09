Fenerbahçe takım otobüsüne saldırı! Beşiktaş maçı sonrası skandal olay

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi saha dışında konuşulmaya devam ediyor. Maçın içinde yaşanan gergin anlar saha dışına da taşındı. Karşılaşmanın bitiş düdüğünden sonra VIP tribünü karıştı. Stadyum dışında futbolcuları bekleyen Fenerbahçe takım otobüsüne ise saldırı düzenlendi.

"AKILLI OLUN!"

Maç sonu protokol tribününden çıkan bir Beşiktaş taraftarı, Fenerbahçe takım otobüsünü tekmeledi ve otobüs şoförüne küfür etti. Fenerbahçe takım otobüsü şoförünün ise Beşiktaş taraftarına "Size yakışıyor mu akıllı olun" dediği öğrenildi.

(Skorer)



