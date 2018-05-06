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Fenerbahçe taraftarı Aatif Chahechouhe'yu protesto etti

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 06.05.2018 17:42 | Son Güncelleme

Fenerbahçe ile Bursaspor arasında oynanan maçta, sarı-lacivertli taraftarlar Aatif'a büyük tepki gösterdi.

Aatif'a tepkiler sosyal medyada da devam etti.

Fenerbahçe taraftarı Aatif Chahechouhe'yu protesto etti

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Aykut Kocaman'ın ilk 11'deki vazgeçilmezlerinden olan Aatif, özellikle son haftalardaki performansıyla dikkatleri üzerine çekmiş ve alkış toplamıştı.

Aykut Kocaman'ın ilk 11'deki vazgeçilmezlerinden olan Aatif, özellikle son haftalardaki performansıyla dikkatleri üzerine çekmiş ve alkış toplamıştı.
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Ancak Bursaspor maçının ilk yarısındaki performans sarı-lacivertli tarafarların tepkisini çekti.

Ancak Bursaspor maçının ilk yarısındaki performans sarı-lacivertli tarafarların tepkisini çekti.
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Dirar'ın yokluğunda Fenerbahçe atak organizasyonlarına yön veren Aatif, pas tercihleri, top kayıpları ve son vuruşlarındaki isabetsizliğinden dolayı Fenerbahçe taraftarınca ıslıklandı.

Dirar'ın yokluğunda Fenerbahçe atak organizasyonlarına yön veren Aatif, pas tercihleri, top kayıpları ve son vuruşlarındaki isabetsizliğinden dolayı Fenerbahçe taraftarınca ıslıklandı.
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Fenerbahçe taraftarı Aatif'a tepki gösterirken, ısınma hareketleri için ayağa kalkan Valbuena'ya destek verdi ve "Valbuena, Valbuena" şeklinde tempo tuttu.

Fenerbahçe taraftarı Aatif'a tepki gösterirken, ısınma hareketleri için ayağa kalkan Valbuena'ya destek verdi ve "Valbuena, Valbuena" şeklinde tempo tuttu.
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İşte sosyal medyada Aatif'la ilgili yapılan yorumlar...

İşte sosyal medyada Aatif'la ilgili yapılan yorumlar...
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Fenerbahçe taraftarı Aatif Chahechouhe'yu protesto etti

Fenerbahçe taraftarı Aatif Chahechouhe'yu protesto etti
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Fenerbahçe taraftarı Aatif Chahechouhe'yu protesto etti

Fenerbahçe taraftarı Aatif Chahechouhe'yu protesto etti
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Fenerbahçe taraftarı Aatif Chahechouhe'yu protesto etti

Fenerbahçe taraftarı Aatif Chahechouhe'yu protesto etti
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Fenerbahçe taraftarı Aatif Chahechouhe'yu protesto etti

Fenerbahçe taraftarı Aatif Chahechouhe'yu protesto etti
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Fenerbahçe taraftarı Aatif Chahechouhe'yu protesto etti

Fenerbahçe taraftarı Aatif Chahechouhe'yu protesto etti
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Fenerbahçe taraftarı Aatif Chahechouhe'yu protesto etti

Fenerbahçe taraftarı Aatif Chahechouhe'yu protesto etti
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Fenerbahçe taraftarı Aatif Chahechouhe'yu protesto etti

Fenerbahçe taraftarı Aatif Chahechouhe'yu protesto etti
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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Aatif Chahechouhe

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