Aatif'a tepkiler sosyal medyada da devam etti.
Fenerbahçe taraftarı Aatif Chahechouhe'yu protesto etti
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Aykut Kocaman'ın ilk 11'deki vazgeçilmezlerinden olan Aatif, özellikle son haftalardaki performansıyla dikkatleri üzerine çekmiş ve alkış toplamıştı.
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Ancak Bursaspor maçının ilk yarısındaki performans sarı-lacivertli tarafarların tepkisini çekti.
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Dirar'ın yokluğunda Fenerbahçe atak organizasyonlarına yön veren Aatif, pas tercihleri, top kayıpları ve son vuruşlarındaki isabetsizliğinden dolayı Fenerbahçe taraftarınca ıslıklandı.
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Fenerbahçe taraftarı Aatif'a tepki gösterirken, ısınma hareketleri için ayağa kalkan Valbuena'ya destek verdi ve "Valbuena, Valbuena" şeklinde tempo tuttu.
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İşte sosyal medyada Aatif'la ilgili yapılan yorumlar...
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Fenerbahçe taraftarı Aatif Chahechouhe'yu protesto etti
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Fenerbahçe taraftarı Aatif Chahechouhe'yu protesto etti
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Fenerbahçe taraftarı Aatif Chahechouhe'yu protesto etti
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Fenerbahçe taraftarı Aatif Chahechouhe'yu protesto etti
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Fenerbahçe taraftarı Aatif Chahechouhe'yu protesto etti
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Fenerbahçe taraftarı Aatif Chahechouhe'yu protesto etti
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Fenerbahçe taraftarı Aatif Chahechouhe'yu protesto etti
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