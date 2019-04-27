SPOR

Fenerbahçe taraftarı Andre Ayew'i ıslıkladı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 27.04.2019 19:39 | Son Güncelleme

Fenerbahçe-Trabzonspor maçında sarı-lacivertli futbolcu Andre Ayew’e tribünler ıslıklayarak tepki gösterdi.

Fenerbahçe taraftarı Andre Ayew'i ıslıkladı

Spor Toto Süper Lig’de oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor müsabakasında tribünler Andre Ayew’e tepki gösterdi.

Oyun içerisindeki top kayıplarıyla tepki gören Ganalı futbolcu tribünler tarafından ıslıklandı.

Müsabaka içinde top Ayew’e geldiği her anda sarı-lacivertli taraftarlar ıslıklarla tepki gösterdi.

Sonunda bu da oldu! Bilim insanları üç boyutlu...Sonunda bu da oldu! Bilim insanları üç boyutlu...
Ali Koç: Ersun Yanal’ın sözlerini tasvip etmiyorumAli Koç: Ersun Yanal’ın sözlerini tasvip etmiyorum
Ali Koç'tan transfer açıklamasıAli Koç'tan transfer açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe andre ayew

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! İzmir'de korkunç kaza: Çok sayıda ölü var

Son dakika! İzmir'de korkunç kaza: Çok sayıda ölü var

Erdoğan: İstanbul ve Ankara'da seçimi kaybetmedik

Erdoğan: İstanbul ve Ankara'da seçimi kaybetmedik

Yeni teknik direktör belli oldu

Yeni teknik direktör belli oldu

Ali Koç: Ersun Yanal’ın sözlerini tasvip etmiyorum

Ali Koç: Ersun Yanal’ın sözlerini tasvip etmiyorum

Sow yine yaptı! İnanılmaz gol

Sow yine yaptı! İnanılmaz gol

Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe açıklaması

Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe açıklaması

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

'Ben bunu çocuklara nasıl anlatacağım?'

'Ben bunu çocuklara nasıl anlatacağım?'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

F.Bahçe'nin efsanesi hayatını kaybetti!

F.Bahçe'nin efsanesi hayatını kaybetti!

'Fener Ol' projesinde rekor bağış! Açıklandı

'Fener Ol' projesinde rekor bağış! Açıklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Martin Skrtel Trabzonspor maçında sarı kart görüp cezalı duruma düştü

F.Bahçe'ye kötü haber! Haftaya yok

Fenerbahçe taraftarı Andre Ayew'i ıslıkladı

Kadıköy'de tepki! O yıldız ıslıklandı

Ali Koç: Ersun Yanal’ın sözlerini tasvip etmiyorum

Ali Koç: Ersun Yanal’ın sözlerini tasvip etmiyorum

Ali Koç: Hocamızın isteği doğrultusunda oyuncuların listesi belirlendi

Ali Koç'tan transfer açıklaması

Fenerbahçe'nin eski hocası 70 yaşında yeni takımına imza attı

F.Bahçe'nin eski hocası 70 yaşında yeni takımına imza attı

Fenerbahçe, Trabzonspor maçında çıkış arayacak

Fenerbahçe çıkış arayacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.