Fenerbahçe taraftarı Andre Ayew'i ıslıkladı

Spor Toto Süper Lig’de oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor müsabakasında tribünler Andre Ayew’e tepki gösterdi.
Oyun içerisindeki top kayıplarıyla tepki gören Ganalı futbolcu tribünler tarafından ıslıklandı.
Müsabaka içinde top Ayew’e geldiği her anda sarı-lacivertli taraftarlar ıslıklarla tepki gösterdi.
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