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Fenerbahçe taraftarı güne kötü haberle başladı! Çağlar Söyüncü depremi

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
12.11.2024 12:31
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Fenerbahçe’de milli futbolcu Çağlar Söyüncü’nün hastanede yapılan tetkiklerinde sol diz iç yan bağda gerilme ve ödem tespit edildi. 28 yaşındaki defans oyuncusu milli takımın aday kadrosundan çıkarıldı. Çağlar'ın en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Fenerbahçe taraftarı güne kötü haberle başladı! Çağlar Söyüncü depremi
Çağlar Söyüncü

Çağlar Söyüncü

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor ile karşılaşırken Çağlar Söyüncü ilk yarıda sakatlık nedeniyle oyundan çıktı. Milli futbolcu için bugün hastanede MR görüntülemesi yapılırken, sarı-lacivertli kulüp konuyla ilgili açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımızda Sivasspor ile oynadığımız karşılaşmada darbe alan oyuncumuz Çağlar Söyüncü’nün Acıbadem Altunizade Hastanesinde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkiklerde sol diz iç yan bağda gerilme (sprain) ve ödem tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır" denildi.

ADAY KADRODAN DA ÇIKARILDI

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A Milli Futbol Takımının UEFA Uluslar Ligi’nde Galler ve Karadağ ile oynayacağı maçlar için bugün İstanbul’da toplanan A Milli Futbol Takımı aday kadrosunda değişikliğe gidildi. Çağlar Söyüncü aday kadrodan çıkarıldı.

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Çağlar Söyüncü'nün en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Tedavisine hemen başlanan milli oyuncu, takımdan ayrı özel izin alarak tedavi sürecini hızlandıracak.

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Anahtar Kelimeler:
Çağlar Söyüncü fenerbahçe
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