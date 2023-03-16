Fenerbahçe taraftarı, hedef tahtasına onu koymuştu! İrfan Can Kahveci, 'çok tanıdık' bir kulübe transfer oluyor...

Spor Toto Süper Lig'de ikinci sırada yer alan Fenerbahçe'de transfer için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bu sezonu şampiyonlukla tamamlamak isteyen ve lider Galatasaray'ın ardından ikinci sırada yer alan sarı - lacivertlilerde sezon sonunda takımdan ayrılacak olan isimler taraftarlar tarafından merak ediliyordu.

TARAFTARIN ELEŞTİRİSİNE MARUZ KALMIŞTI

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Sevilla'ya 2-0 mağlup olmasının ardından taraftarların hedef tahtasına koyduğu ve sert şekilde eleştirdiği İrfan Can Kahveci için flaş bir iddia ortaya atıldı.

HULL CITY BOMBASI

Fotomaç'ın haberine göre sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen milli yıldız için Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City harekete geçti.

SEZON SONUNDA...

Gelecek sezon Premier Lig'i hedefleyen İngiliz ekibinin sezon sonunda Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı belirtildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Fenerbahçe ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan Kahveci, bu sezon sarı - lacivertli formayla çıktığı 30 resmi maçta 6 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.

