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Fenerbahçe taraftarı İhsan Güngörenler hayatını kaybetti

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 04.12.2020 16:12 | Son Güncelleme

Fenerbahçe tribünlerinin simge isimlerinden İhsan Güngörenler, hayata gözlerini yumdu.

Fenerbahçe taraftarı İhsan Güngörenler hayatını kaybetti

Fenerbahçe tribünlerinin simge isimlerinden İhsan Güngörenler'in hayatını kaybettiği bildirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yağmur çamur, yaz kış demeden sarı-lacivertimizin yanında olan, Fenerbahçe'mizi asla yalnız bırakmayan, Fenerbahçe aidiyetinin timsali olan İhsan Güngörenler'e Allah'tan rahmet; kızı Selmin Özadam'a, ailesine, sevenlerine ve tüm camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Fenerbahçe ailesi, Fenerbahçe sevgisini kalbinde taşıyan iki güzel insanı, İhsan teyzemizi ve merhum eşi Mümtaz amcayı asla unutmayacak" denildi.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: FENERBAHÇE'NİN RESMİ SİTESİ

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Allah rahmet eylesin mekanlarıı cennet olsun...ikisi de takımın simge taraftarıydılar..
ALLAH GANİ GANİ RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN İNŞALLAH..
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