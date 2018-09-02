SPOR

Fenerbahçe taraftarından Ersun Yanal çağrısı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 02.09.2018 08:25 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Kayserispor'a yenilen Fenerbahçe'de taraftardan Cocu'ya tepki geldi.

Ligde oynanan 4 maçın 3'ünü kaybeden Fenerbahçe'de taraftarlar kampanya başlatarak #YenidenErsunYanal etiketiyle yönetime Ersun Yanal çağrısında bulundu.

Phillip Cocu'ya şok tepki

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Fenerbahçe ersun yanal Spor Toto Süper Lig Cocu

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