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Fenerbahçe taraftarından flaş tepki! Gökhan Gönül ve Caner Erkin...

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 27.07.2020 19:43 | Son Güncelleme

Beşiktaş ile sözleşmeleri sona eren Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in isimleri Fenerbahçe ile anılıyordu. Bu durum sarı-lacivertli taraftarları ikiye bölmüş durumda. Bir grup Fenerbahçe taraftarı, gece saatlerinde Ülker Stadı'nın önüne giderek bu transferleri protesto etti. İşte o pankart...

Fenerbahçe taraftarından flaş tepki! Gökhan Gönül ve Caner Erkin...

Beşiktaş ile sözleşmeleri sona eren ve yeni kontrata imza atmayan Caner Erkin ile Gökhan Gönül'ün ismi Fenerbahçe'yle anılırken, taraftarlardan flaş bir hareket geldi.Bir grup sarı-lacivertli taraftar, Gönül ve Erkin'in forma numaralarının yazdığı pankartı "İstemiyoruz" notuyla Ülker Stadyumu'nun yakınlarına astı.

İŞTE O PANKART

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