Fenerbahçe taraftarını şoke eden Mert Hakan Yandaş haberi! Gece yarısı duyurdular

Cuma günü tahliye olan Fenerbahçe'nin tecrübeli kaptanı Mert Hakan Yandaş, Beşiktaş maçı öncesi tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

BEŞİKTAŞ MAÇINDA YER ALAMAYACAK

Mert Hakan Yandaş'ın yedek kulübesinde olup olmayacağı derbi öncesi en çok merak edilen konulardan biriydi. PFDK'ya sevk edilen Mert Hakan Yandaş, bu karar sonrası Beşiktaş maçında yedek kulübesinde de oturamayacak.

FENERBAHÇE TARAFTARI ŞOKE OLDU

Gece yarısı PFDK'dan gelen bu haberle sarsılan sarı-lacivertli taraftarlar, Mert Hakan Yandaş'ın neden derbi öncesi sevk edildiğine anlam veremedi.