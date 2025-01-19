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Fenerbahçe taraftarını üzen gece yarısı Talisca gelişmesi! Kötü haberi duyurdular...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
19.01.2025 09:28
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Fenerbahçe ile Anderson Talisca arasındaki transfer görüşmeleri bir türlü bitmek bilmiyor. Sarı-lacivertlilerin bir an önce işi resmiyete döküp açıklamak istediği Anderson Talisca ile ilgili Suudi Arabistan basınından flaş bir iddia geldi.

Fenerbahçe taraftarını üzen gece yarısı Talisca gelişmesi! Kötü haberi duyurdular...
Anderson Talisca

Anderson Talisca

BRE Brezilya
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Al Nassr
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Anderson Talisca ile Fenerbahçe arasındaki görüşmeler adeta kördüğüme dönüştü. Bir türlü imzayı attıramayan Fenerbahçe için Suudi cephesinden gece yarısı açıklaması geldi.

"ARABİSTAN'DA KALABİLİR"

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Suudi Arabistan'ın ünlü sunucusu Khaled Al-Sheneef, Talisca'nın Fenerbahçe'yi reddederek Suudi Arabistan'da kalacağına yönelik söylentilerin olduğunu ifade etti.

FESİH KONUSUNDA ANLAŞAMIYORLAR

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Fenerbahçe ile Al Nassr'ın bu transferde henüz anlaşamadığını da vurgulayan ünlü isim, Talisca'nın Suudi Arabistan'da kalma ihtimalinin her geçen gün yükseldiğini söyledi.

Anderson Talisca'nın Transferi Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?

Talisca Fenerbahçe için harika bir ek olurdu.
Onun Suudi Arabistan'da kalması hayal kırıklığı yaratır.
Fenerbahçe için en iyisi başka bir oyuncuya yönelmek.
Transfer süreci beni artık ilgilendirmiyor.

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-
Fenerbahçe Fenerbahçe

Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe talisca
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