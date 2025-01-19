Fenerbahçe taraftarını üzen gece yarısı Talisca gelişmesi! Kötü haberi duyurdular...

Anderson Talisca ile Fenerbahçe arasındaki görüşmeler adeta kördüğüme dönüştü. Bir türlü imzayı attıramayan Fenerbahçe için Suudi cephesinden gece yarısı açıklaması geldi.

"ARABİSTAN'DA KALABİLİR"

Suudi Arabistan'ın ünlü sunucusu Khaled Al-Sheneef, Talisca'nın Fenerbahçe'yi reddederek Suudi Arabistan'da kalacağına yönelik söylentilerin olduğunu ifade etti.

FESİH KONUSUNDA ANLAŞAMIYORLAR

Fenerbahçe ile Al Nassr'ın bu transferde henüz anlaşamadığını da vurgulayan ünlü isim, Talisca'nın Suudi Arabistan'da kalma ihtimalinin her geçen gün yükseldiğini söyledi.