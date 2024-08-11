Fenerbahçe taraftarının sevgilisiydi! Moussa Sow sportif direktör oldu, yeni adresi herkesi şaşırttı

Daha önce Süper Lig'de Fenerbahçe'de de top koşturan ve taraftarın sevgilisi olmayı başaran Moussa Sow'un yeni adresi belli oldu.

2020-2021 sezonunda Ümraniyespor'da oynadıktan sonra herhangi bir takım ile anlaşmayan 38 yaşındaki oyuncu Kuzey Makedonya ekibine imzayı attı.

SPORTİF DİREKTÖR OLDU

Moussa Sow, Kuzey Makedonya ekiplerinden Gostivar'ın yeni Sportif Direktörü oldu.

Gostivar'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Moussa Sow'un kulüp yönetimimize katıldığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. O, Fenerbahçe ve Lille LOSC efsanesi, iki kez şampiyon, Türkiye Süper Ligi ve Fransız Ligue 1'in gol kralı. Yolculuğumuza katılma kararı nedeniyle kendisini içtenlikle karşılıyoruz."