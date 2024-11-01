Fenerbahçe taraftarının sevgilisiydi! Neredeyse futbolu unuttu... Atilla Szalai bin pişman

Fenerbahçe'de oynadığı dönemde taraftarın sevgilisi olan ve Sarı-Lacivertliler'den ayrılarak 2023 yazında Hoffenheim'a transfer olan Attila Szalai için Almanya'da işler yolunda gitmiyor.

HİÇ ŞANS BULAMADI

Alman ekibinde geçen sezon istediği şansı bulamayan ve sezonun ikinci yarısında Freiburg'a kiralanan Szalai, bu sezon da istediği forma şansını bulamadı. Szalai, Kasım ayına girilirken bu sezon Hoffenheim'da hiç forma şansı bulamadı.

SON MAÇI 23 HAZİRAN

Bu performansı sonrası Macaristan Milli Takımı'ndaki yerini de kaybeden 26 yaşındaki futbolcu, son resmi maçına Almanya'daki Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çıktı. 15 Haziran'da oynanan İsviçre maçına ilk 11'de başlayan Szalai, 23 Haziran'daki İskoçya maçında ise sonradan oyuna dahil olmuştu.