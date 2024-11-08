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Fenerbahçe tat vermedi! Avrupa'daki ilk mağlubiyetini AZ Alkmaar karşısında aldı

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
08.11.2024 00:52
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4'üncü haftasında konuk olduğu Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a 3-1 mağlup oldu. Sarı - lacivertliler Ro-Zangelo Daal, Kees Smit ve Denso Kasius'nun kaydettiği gollere engel olamadı. Kanarya, mağlup duruma düştükten sadece 3 dakika sonra En-Nesyri ile penaltı vuruşundan yararlanamadı. Bu sonucun ardından Jose Mourinho ve öğrencileri, ligdeki ilk mağlubiyetini aldı ve puanını 5'de bıraktı.

Fenerbahçe tat vermedi! Avrupa'daki ilk mağlubiyetini AZ Alkmaar karşısında aldı

UEFA Avrupa Ligi’nin 4’üncü haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmadna Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a konuk oldu. Hollanda AFAS Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada sarı - lacivertliler sahadan 3-1'lik skorla mağlup ayrıldı.

İskoç hakem John Beaton'ın düdük çaldığı karşılaşmada sarı - lacivertliler golü En-Nesyri ile bulurken konuk ekipte Ro-Zangelo Daal, Kees Smit ve enso Kasius'in gollerine engel olamadı.

Bu sonuçla birlikte Avrupa'daki ilk mağlubiyetini alan Kanarya, puanını 5'de bıraktı. Jose Mourinho ve öğrencileri, daha öncesinde Twente ve Manchester United ile berabere kalırken, Union Saint-Gilloise'i ise mağlup etmeyi başarmıştı.

ÖNCE KAÇIRDI SONRA ATTI

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Fenerbahçe'de En-Nesyri, 62. dakikada kullandığı penaltı vuruşundan yararlanamadı. AZ Alkmaar kalecisi Owusu-Oduro, topu iki hamlede kontrol etti. Bu pozisyondan sadece 8 dakika sonra ise Edin Dzeko'nun ortasında düzgün bir kafa vuruşu yapan Faslı futbolcu, beraberlik golünü kaydetti.

AVRUPA'DA İLK MAĞLUBİYET

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Fenerbahçe, bu sezon Jose Mourinho yönetiminde Avrupa Ligi'nde oynadığı 3 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlik almıştı. Hollanda deplasmanında sahadan 3-1'lik skorla mağlup ayrılan Kanarya, Avrupa'daki ilk yenilgisini yaşadı.

JOSE MOURINHO'DAN 3 DEĞİŞİKLİK

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Süper Lig’in 11’inci haftasında deplasmanda 3-2 kazanılan maçın 11’inde 1’i zorunlu 3 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam sakatlığı bulunan Djiku’nun yerine Becao, Szymanski’nin yerine orta alanda İsmail Yüksek’e, forvette ise En Nesyri’nin yerine Edin Dzeko’ya görev verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Hollanda avrupa ligi fenerbahçe
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