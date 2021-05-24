Fenerbahçe teklif götürdü! Alman hoca 'Hayır' dedi

Fenerbahçe’de sezonun sona ermesiyle birlikte gündemin ilk sırasında yeni teknik direktörün kim olacağı yer alıyor. Başkan Ali Koç, gelecek sezon takımı yabancı bir hocaya emanet etmek için kararını verdi. Geçen sezon Sivas maçından sonra Emre Belözoğlu'nun yaptığı hatalar nedeniyle teknik direktör arayışları ise sürüyor.

TEKLİF YAPILDI

Sarı lacivertlilerin teknik direktörlük için teklif götürdüğü ilk isimse Bruno Labbadia oldu. Sarı lacivertlilerin teknik ekibinde yer alan Erdinç Sözer’in eski hocası Bruno Labbadia ile temas sağladı. Ancak Labaddia Türkiye'de çalışmak istemediğini belirterek bu teklife sıcak bakmadı.55 yaşındaki çalıştırıcı Almanya’da 2021’de Hertha Berlin’den ayrılmıştı ve şu an takım çalıştırmıyor. Labaddia'nın kariyerinde Wolfsburg, Hamburg, Stuttgart, Leverkusen, Greuther Fürth ve Darmstadt takımları var. Alman teknik adam ağırlıklı olarak 4-2-3-1 sistemini tercih ediyor.

LOW TAKIM ÇALIŞTIRMAYACAK

Fenerbahçe’nin listesinde bulunan bir başka Alman çalıştırıcı ise Joachim Low. EURO 2020 sonrasında Almanya Milli Takımı teknik direktörlüğünden ayrılacak Löw de şampiyonanın ardından dinlenme kararı aldı. Alman teknik adam, 1998/1999 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı.

