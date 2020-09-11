Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan açıklama geldi!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Çaykur Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"PENALTIDAN SONRA OYUN DEĞİŞTİ"

Erol Bulut, ''Maçta önce zor bir deplasman olduğunu söyledim. Rize'de büyük takımlar sıkıntı yaşayabiliyor. İyi bir takım kurmuşlar, tebrik ediyorum. Önemli olan galibiyetle başlamaktı, oyuncuları tebrik ediyorum.Oyun ortadaydı. Penaltıdan sonra oyun değişti. Golü atamadığınız zaman golü yiyorsunuz. Oyuncularımın iki kat enerji vermesi gerekiyordu, bunu yaptılar. Teşekkür ediyorum. Yenilgiden dönmek kolay değil, oyuncularımı tebrik ediyorum." dedi.

"LİG BU SEZON ZOR GEÇECEK"

Erol Bulut, "Kanatlardan rakibe çok fazla pozisyon vermedik. İlk yarıda defansın arkasına atılan bir top var, sonra kornerden gelen bir top var. Rakibin 2-3 pozisyonu var, zaten birini de değerlendirdiler. Transferlerin hepsini ilk 11'de değerlendiremedik.Sosa'nın 45 dakika oynama şansı yoktu, o yüzden 15 dakika kala oyuna aldık. Valencia iyiye gidiyor. Önümüzdeki haftalarda bunlar gelişecek. Lig bu sezon zor geçecek. Tam tekmil olduğumuzda bambaşka bir Fenerbahçe olacak, ondan emin olun." ifadelerini kullandı.

PENALTI AÇIKLAMASI

Erol Bulut, "Penaltı pozisyonunda Enner kafa topuna çıktı, defans oyuncusu dirseğiyle yüzüne temas ediyor, ceza alanında olunca penaltı oluyor, kural böyle. İlk yarıda bir penaltımız daha vardı, elle temas, onu vermedi hakem. Ben yanlış olduğunu düşünmüyorum." dedi.

