Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'dan kaçan şampiyonluk sonrası açıklama! "Şampiyon olamadık ama..."

Süper Lig'i 99 puanla ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İsmail Kartal sezonla ilgili, "Çok fazla konuşmaya gerek yok. Sezon başından bugüne kadar oyuncular, teknik heyet, taraftarlar, yönetim... Şampiyon olmaya çok inandık. Bunu hak ettiğimizi düşünüyoruz.'' dedi.

Sözlerine devam eden tecrübeli hoca, ''Nelere karşı mücadele ettiğimizi biliyoruz. Şampiyonluğun elimizden nasıl kaçtığını bütün Türkiye biliyor, bu aleni bir şekilde oldu. 99 puan, 99 gol.. Şampiyon olamadık ama taraftarların gönlüne girdik. Bize maç sonu teşekkür ettiler. Biz de onlara teşekkür ediyoruz. Taraftara, oyuncular, personele, yönetime, camiama teşekkür ediyorum. Bize inanan ve güvenene medya mensuplarına teşekkür ediyorum.'' ifadelerini kullandı.

Bazı şeylerin ellerinde olmadığını dile getiren Kartal, ''Biz en iyisini yapmaya çalıştık. Biz sadece şampiyonluk kupasını veremedik. Bazı şeyler bizim elimizde değildi. Saha dışında olan olaylara yapacak bir şeyimiz yok. Sahada hak ederek şampiyon olmak istedik. Ancak sahada hak edilerek şampiyon olunmadığını gördük. En iyi şekilde geçen hafta gördük! Bu takım daha iyisini yapacak. Biz elimizden geleni yaptık ama bazı şeyleri aşamadık." sözlerini sarf etti.

Gönüllerin şampiyonu olduklarını dile getiren İsmail Kartal, ''Şampiyon olamadık ama ortaya irade koyduk. Taraftar nasıl çalıştığımızı biliyor. Şampiyon olmayı çok istiyorduk ama buna rağmen nasıl olamadığımız da ortada! Kamuoyu biliyor. Gönüllerin şampiyonu olarak sezonu kapattık. Unutulmayacak bir sezon. Unutulmayacak alınan puanlar, atılan goller. Bu camia bunları asla unutmaz! Oyuncularım ellerinden gelenin en iyisini yaptı, onlarla gurur duyuyorum.'' şeklinde konuştu.





