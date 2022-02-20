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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal maç sonunda konuştu! 'Ben korkmam'

20.02.2022 23:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Atakaş Hatayspor maçı sonrası konuştu. Oyuncu tercihleri hakkında konuşan Kartal, "Ben korkmam. Oynatırım. Bugün de gençler dediğim gibi Arda ve Çağtay, güzel maç çıkardı. Onları tebrik ediyorum. Türk futbolu ve Fenerbahçe adına yolları açık olsun." dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal maç sonunda konuştu! 'Ben korkmam'

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Atakaş Hatayspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"BEN KORKMAM!"

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Kadro tercihleri ve oyun hakkında konuşan İsmail Kartal "Rotasyon yaptık. Buna da mecburuz. Yoğun bir maç trafiği var. Oyuncularımızı fiziksel ve psikolojik olarak yakından takip ettiğimiz için bu oyuncuları dinlendirdim. Bazı mevkilerde altyapıdan gelen oyuncularımız vardı. Onlara da bir şans verip, onların da ligde ilk 11'de oynayarak ileride oynayabileceklerini, Fenerbahçe ve Türk futbolu için gelecek vaad ediyorlar. Referans maçıydı onlar için. Takımın kadro derinliği için bir test maçıydı. Diğer oyuncuları oynatmadım. Sakatlık riski var. Bazı oyuncularda sinyaller başladı, kasıklarında, arka adalelerinde. Ben korkmam. Oynatırım. Bugün de gençler dediğim gibi Arda ve Çağtay, güzel maç çıkardı. Onları tebrik ediyorum. Türk futbolu ve Fenerbahçe adına yolları açık olsun." dedi.

"BİZİ MAHÇUP ETMEDİLER"

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Maçla ilgili konuşan İsmail Kartal "Dengeli oynadık. Hatayspor 2. bölge savunmasını iyi yapıyor. Kazandığı toplarla savunma arkasına hızlı giderek sonuç buluyorlar. İlk yarıda 1-2 pozisyon verdik. Bunları anlattık, çalıştık. Çok gol pozisyonları ürettik. Golün geleceği belliydi. Oyunun üstünlüğü bizdeydi. Rahattık kenarda. Gençler var diye benim ekibimin ve sahadaki ağabeylerinin de tedirginlikleri yoktu. Onlara güvendik, mahçup etmediler. Kazandık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Taraftarlarımıza armağan ediyorum." açıklamasını yaptı.

"İNŞALLAH GERİ DÖNERİZ"

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Slavia Prag ile oynayacakları rövanşla ilgili açıklama yapan sarı-lacivertli teknik adam "Oynamayan oyuncularımızı Slavia maçına sakladık. Daha zinde, daha güçlü oynatacağız. Deplasmanda daha özgüvenli oynayacağız. Turu geçerek evimize geri döneriz inşallah." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
İsmail Kartal Fenerbahçe Futbol Kulübü Hatayspor
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