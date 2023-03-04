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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, deplasman yasağı hakkında çok sert konuştu! ''Ben artık alıştım''

04.03.2023 19:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Kayserispor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam, deplasman yasağı büyük tepki gösterdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, deplasman yasağı hakkında çok sert konuştu! ''Ben artık alıştım''

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus, Kayserispor ile oynanacak maç öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe taraftarının deplasmana alınmaması nedeniyle konuşan Jorge Jesus'un sözleri sosyal medyadhttps://simplemde.com/markdown-guidea gündem oldu.

"BEN ARTIK ALIŞTIM"

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Fenerbahçe taraftarlarının Kayseri'ye alınmamasını değerlendiren Jesus, "Bu sene Fenerbahçe'deki ilk senem, şimdiden bu tarz karmaşık kararlara ben artık alıştım. Fenerbahçe taraftarının buraya alınmaması bizi olumsuz etkileyecek elbette." ifadelerini kullandı.

"ŞU ANDA TRANSFER KONUSU ÖNEMLİ DEĞİL"

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Jesus, "Şu anda transfer konusu önemli değil. Önemli olan bu maç. Zaten transfer Avrupa'da kapandığı için takımlar oyuncularını bırakmak istemeyecektir. Bizim amacımız yeniden liderliği geri alabilmek." sözlerini sarf etti.

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