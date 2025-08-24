Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan Kocaelispor galibiyeti sonrası yorumculara gönderme!

Süper Lig'de heyecan 3. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Haftanın dikkat çeken mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Kocaelispor'u konuk ederken karşılaşma Sarı-Lacivertliler'in 3-1'lik galibiyeti ile sonuçlandı.

Mücadelenin ardından konuşan Jose Mourinho, 'sosyal medyadakiler ve televizyondakiler' diyerek göndermede bulundu.

"ÇOK ÜSTÜNDÜK"

"Bugün 5-6 gol atabilirdik. Maçın ilk dakikasından itibaren oyunu domine ettik. İlk yarı bitirken bile 3-4 gol atabilirdik. Çok üstündük. Hak ettiğinden daha az farklı bir galibiyet oldu."

"İKİSİ DE FANTASTİK MAÇ ÇIKARDI"

"Çağlar ve İsmail çok iyi oynadı. Hatta İsmail, ben geldiğimden beri en iyi maçını oynadı. Çok mutluyum. Normalde İsmail'in oyunu savaşmak ve top çalmaktır ama bugün çok da temiz pas yaptı. Çağlar %100 ikili mücadele kazanmayla oynadı. İkisi de fantastik bir maç çıkardı."

"ONLAR BANA KATILMAZ"

"Bugün çok iyiydik ama belki sosyal medyadakiler ve televizyondakiler bana katılmaz. Onlar farklı şeyler görebiliyorlar."