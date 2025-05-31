Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'nun basın toplantısında olay: 'Sorularımızı neden küçümsediniz?'

Süper Lig'in kapanış haftasında Konyaspor'u evinde 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, maç sonunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"LİGDE GARİP ŞEYLER OLDU"

Genel bir sezon değerlendirmesinde bulunan Mourinho, "Ligi ikinci bitirdik, hedef bu değildi. Şampiyonluk yarışından koptuğumuz ana kadar iyi bir hissiyattaydım. Şampiyonluğun kaçması sonrası takımın odağını toparlamak zordu. Aylarca ligde iyi mücadele ettik. Ligde bazen garip şeyler oldu, bunu tasvir edemem. Rangers maçında da başımızdan garip şeyler geçti. Genel olarak bakarsak, bu sezon hayal kırıklığı oldu." ifadelerini kullandı.

"SORULARI NEDEN KÜÇÜMSEDİNİZ?"

Kendisine yöneltilen "Sezon boyunca genelde puan kayıplarından sonra sorduğumuz sorulara neden küçümseyerek cevaplar verdi?" sorusuna ise Portekizli teknik adam, "Aslında bu soruların cevapları bariz olduğu içindi. Tabii ki bir hoca yeni geldiği zaman insanlar heyecanlı olur ama bunu matematiksel olarak şansınızın olmadığı bir maçla kıyasladığınızda stadyum boş olur, tepkiler olur, oyuncular topa bile dokunmak istemezler. İnsanlar mutlu olmazlar. İnsanlar bunu hissederler. Ben hiçbir zaman oyuncularımı suçlamadım. Çünkü onlar her şeyden önce bir insan ve profesyoneller. Kötü sonuç aldığımızda ilk üzülenler onlar. O yüzden ilk günle bugünü veya Eyüp maçını karşılaştırdığınızda fark olması normal. Bu tarz soruların cevapları bariz. Siz bu soruyu sorarken nedenini biliyorsunuz."

"EN AZINDAN KİBARIM..."

"Şu an mutlu musunuz diye sormazsınız çünkü mutlu değilim. Evet kazandık ama durumdan memnun değilim. Teknik direktörler de maçtan sonra oyuncular gibi yorgun oluyor. Ama en azından kibar olduğumu düşünüyorum." şeklinde yanıt verdi.