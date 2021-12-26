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Fenerbahçe Teknik Direktörü Zeki Murat Göle maç sonunda konuştu! ''Umutlar tükenmez''

26.12.2021 21:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Dakika Fenerbahçe Haberleri: Fenerbahçe'nin hocası Zeki Murat Göle, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendikleri maç sonrası konuştu. Göle, "Fenerbahçe'nin olduğu yerde hiçbir zaman umutlar tükenmez." dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Zeki Murat Göle maç sonunda konuştu! ''Umutlar tükenmez''

Son dakika: Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup ettiği maçın ardından sarı-lacivertlilerin geçici hocası Zeki Murat Göle yorumlarda bulundu.

"HİÇBİR ZAMAN UMUTLAR TÜKENMEZ"

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Şampiyonluk şanslarıyla ilgili gelen soruya Fenerbahçe'nin hocası, "Bizim için birlik olma zamanı. Fenerbahçemiz'e sahip çıkmamız gerekiyor. Bu zamanlar, bizim için birlik olma zamanları. Fenerbahçe'ye sahip çıkmamız gerekiyor, mücadelemize devam edeceğiz. Önümüzde bir yarı daha var. Bazı şeyleri düzeltip daha iyi yerlere gelmek istiyoruz. Fenerbahçe'nin olduğu yerde hiçbir zaman umutlar tükenmez." yorumunu yaptı.

"PAS OYUNUNU KURGULUYORUZ"

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Zeki Murat Göle, "Kısa zamandır geliştirmek istediğimiz bir oyun var. Fenerbahçe genetiğine daha uygun oynamak istiyoruz. Bunun meyvesini ilk yarıda aldık. İlk yarıda en çok pas yaptığımız maçı oynadık. Pas oyununu kurguluyoruz. Çok kaliteli ayaklarımız var." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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Fenerbahçe Futbol Kulübü
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