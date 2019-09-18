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Fenerbahçe, TFF'ye itiraz başvurusunu yaptı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 18.09.2019 14:31 | Son Güncelleme

Fenerbahçe yönetimi, Aytemiz Alanyaspor maçında yaşanan kural hataları ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) itiraz başvurusunda bulundu.

Fenerbahçe, TFF'ye itiraz başvurusunu yaptı

Süper Lig'in 4'üncü haftasında geçtiğimiz gün Fenerbahçe'nin Alanyaspor'a 3-1 mağlup olduğu maça kural hataları damgasını vurdu.

Sarı-lacivertli yönetiminin taç ve aut atışı sırasında yaşandığını ileri sürdüğü kural hataları ile ilgili gerekli çalışmaları sonlandırdı. Yayıncı kuruluştan istenilen pilot kamera görüntülerinde kural hatalarının saptanmasıyla gerekli hazırlıklarını yapan Fenerbahçe yönetimi, karşılaşmanın üzerinden 48 saat geçmesinin ardından gerekli huhuki işlemleri de tamamlayarak TFF'ye itiraz başvurusu yaptı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe alanyaspor Türkiye Futbol Federasyonu

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
fenerasyon iş başında kesin itiraz kabul edilir
YAPİN YAPİN BU SEFER 5 yersiniz ALANYA SAHADAN SİLDİ FENERİ EDİN EDİN İTİRAZ
Şu duruma düşmeyin arkadaş kendi elinizle maçı verdiniz işte daha ne uzatıyorsunuz ???
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