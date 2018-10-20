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Fenerbahçe THY Avrupa Ligi'nde kayıpsız

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 20.10.2018 11:01 | Son Güncelleme

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 3. hafta maçlarının ardından Real Madrid, Fenerbahçe ve CSKA Moskova yoluna kayıpsız devam etti.

Fenerbahçe THY Avrupa Ligi'nde kayıpsız

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda bu hafta içi takımlar ikişer maç oynadı. Fenerbahçe, üçüncü maçında konuk olduğu Litvanya'nın Zalgiris takımını ikinci yarıdaki performansıyla 82-75 mağlup ederek 3'te 3 yaptı.

Son şampiyon İspanyol temsilcisi Real Madrid, aynı ülkeden Baskonia'yı 97-79 yendi. Tüm maçlarını kazanan eflatun-beyazlılar, attığı sayının fazla olmasıyla haftayı lider kapatırken, Fenerbahçe averajla ikinci sırada bulunuyor.

Rusya ekibi CSKA Moskova ise sahasında Darüşşafaka Tekfen'e 79-75 üstünlük kurarak galibiyet serisini sürdürdü ve averajla üçüncü sırada yer aldı. Organizasyonda ikinci yenilgisini yaşayan Darüşşafaka Tekfen ise haftayı averajla 11. sırada tamamladı.

Bu sezon iddialı bir kadro kuran Anadolu Efes, Rusya'da kritik bir galibiyet elde etti. Lacivert-beyazlılar, Khimki'yi kaptan Doğuş Balbay'ın bitime 2 saniye kala attığı 3 sayılık basketiyle 85-84 yendi ve ligdeki ikinci galibiyetini alarak averajla 6. basamağa yerleşti.

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Zalgiris 75 - 82 FenerbahçeZalgiris 75 - 82 Fenerbahçe
Khimki 84 - 85 Anadolu EfesKhimki 84 - 85 Anadolu Efes
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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe thy avrupa ligi real madrid cska moskova

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