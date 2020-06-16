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Fenerbahçe - Trabzonspor maçında penaltı tartışması

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 16.06.2020 22:27 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u ağırladığı maçın ikinci yarısında penaltı bekledi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Trabzonspor'un karşılaştığı maçın ikinci yarısında sarı-lacivertliler bir pozisyonda penaltı bekledi.

Sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada Majid Hosseini ile Vedat Muriqi topa dokunmaya çalıştı. Trabzonspor'dan Majid Hosseini topa dokunurken, Vedat Muriqi penaltı itirazında bulundu.

Vedat Muriqi, rakibinin topa elle müdahale ettiğini belirtirken, hakem Cüneyt Çakır pozisyonu devam ettirdi.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
başımız sağolsun cuma günü aşiyan da fb yi topraga verecegiz.yeni fb yi genç dinamik ruhu olan bir kadro ile yepyeni bir fb yi oluşturma dileği ile ali koç a başarılar dilerim.
yıktı geçti fırtına
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