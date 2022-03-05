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Fenerbahçe-Trabzonspor rekabetinde 131. randevu

05.03.2022 08:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İki takım arasında 48 yılı aşan rekabette Fenerbahçe 50, Trabzonspor 42 galibiyet elde etti - Ligde yapılan 97 karşılaşmada Fenerbahçe 39, Trabzonspor 25 galibiyet alırken, sarı-lacivertlilerin gol sayısında da 128-99 üstünlüğü bulunuyor - Fenerbahçe'nin sahasında yaptığı maçlarda bordo-mavililere galibiyet sayısında 28-12 üstünlüğü var - Sarı-lacivertliler, rakibine sahasında 24 maçtır yenilmiyor

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe ile Trabzonspor, yarın Spor Toto Süper Lig'de yapacakları maçla 131. kez karşı karşıya gelecek.

Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 48 yılı aşkın rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe'nin 8 farkla üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertli ekip, 97 lig, 14 Türkiye Kupası, 9 özel, 4'er Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Başbakanlık Kupası ile 2 TSYD Kupası olmak üzere toplam 130 maçtan 50'sini kazanırken, bordo-mavili takım ise 42 galibiyet elde etti. Taraflar 38 karşılaşmada eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin toplam 164 golüne, Trabzonspor 145 golle cevap verdi.

- Ligde de Fenerbahçe önde

Trabzonspor ile Fenerbahçe, lig tarihinde 97 kez karşı karşıya geldi.

Lig maçlarında Fenerbahçe 39, Trabzonspor 25 galibiyet aldı, 33 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı.

Fenerbahçe'nin ligdeki 128 golüne, Trabzonspor 99 golle cevap verdi.

- Fenerbahçe, sahasında açık ara üstün

İki takım arasında Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde yapılan toplam 63 resmi ve özel maçta Fenerbahçe'nin 28, Trabzonspor'un 12 galibiyeti bulunuyor. Taraflar 23 maçta da eşitliği bozamadı, Fenerbahçe 90, Trabzonspor ise 61 gol attı.

Sarı-lacivertli takımın ev sahipliğinde yapılan lig maçlarında ise Fenerbahçe'nin 21, Trabzonspor'un 6 galibiyeti bulunuyor, 20 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

- Fenerbahçe ligde 24 maçtır sahasında yenilmiyor

Fenerbahze, sahasında Trabzonspor ile yaptığı son 24 lig maçında 13 kez galip geldi, 11 defa berabere kaldı, hiç yenilmedi.

Sarı-lacivertli takımın ev sahibi unvanıyla bordo-mavililere mağlup olmadığı son 24 lig müsabakasının sonuçları şöyle:

1998-99: Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-0

1999-00: Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-1

2000-01: Fenerbahçe-Trabzonspor: 5-2

2001-02: Fenerbahçe-Trabzonspor: 3-0

2002-03: Fenerbahçe-Trabzonspor: 3-2

2003-04: Fenerbahçe-Trabzonspor: 3-1

2004-05: Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-1

2005-06: Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-2

2006-07: Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-2 (İzmir'de oynandı)

2007-08: Fenerbahçe-Trabzonspor: 3-2

2008-09: Fenerbahçe-Trabzonspor: 0-0

2009-10: Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-1

2010-11: Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-0

2011-12: Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-0 (Lig Aşaması)

Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-0 (Süper Final)

2012-13: Fenerbahçe-Trabzonspor: 0-0

2013-14: Fenerbahçe-Trabzonspor: 0-0

2014-15: Fenerbahçe-Trabzonspor: 0-0

2015-16: Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-0

2016-17: Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-1

2017-18: Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-2

2018-19: Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-1

2019-20: Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-1

2020-21: Fenerbahçe-Trabzonspor: 3-1

- En farklı skorlu galibiyetler

Fenerbahçe, Trabzonspor'u 5 Mart 1989'da Kadıköy'deki lig maçında 5-1, 2015-2016'da da Trabzon'da yarıda kalan lig müsabakasında 4-0 yendi.

Trabzonspor ise Fenerbahçe karşısında tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerini, 11 Ağustos 1992'de Kadıköy'de Şenol Çorlu'nun jübile maçında 4-1, 26 Aralık 1976 ve 9 Mart 1991 tarihlerinde de Trabzon'daki lig maçlarında 3-0'lık sonuçlarla aldı.

- En gollü maçlar

İki takım arasındaki en gollü maç, 6 Ekim 1990'da Fenerbahçe Stadı'nda yapıldı. Toplam 8 gol atılan lig mücadelesinde Trabzonspor, Fenerbahçe'ye 5-3 üstünlük kurdu.

Bordo-mavililer ayrıca, 21 Mayıs 1994'te Ankara 19 Mayıs Stadı'nda yapılan Başbakanlık Kupası maçında ve 6 Nisan 1997'de Trabzon'daki lig müsabakasında rakibini 4-3'lük skorlarla mağlup etti.

Fenerbahçe ise 17 Ekim 1992'de Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki gol düellosundan 4-3 galip ayrılıp, 2000-2001 sezonunda İstanbul'daki lig maçını 5-2 kazandı.

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