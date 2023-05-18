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Fenerbahçe; Trabzonspor'u mağlup etti, taraftar onun adını haykırdı! Rakip oyuncu bile tebrik etti...

18.05.2023 22:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'u konuk etti. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, sarı - lacivertlilerin 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu skorla birlikte zirve takibini sürdüren Fenerbahçe'de ön plana çıkan isim İrfan Can Eğribayat oldu. Taraftarlar maçta birçok kez genç file bekçisi adına tezahüratlarda bulundu. İşte detaylar...

Fenerbahçe; Trabzonspor'u mağlup etti, taraftar onun adını haykırdı! Rakip oyuncu bile tebrik etti...

Fenerbahçe ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında kozlarını paylaştı. Her iki takımın da büyük bir mücadele sergilediği ve 90 dakikası heyecan fırtınasına sahne olan maçta kazanan taraf sarı - lacivertliler oldu.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT, ADINDAN SÖZ ETTİRDİ

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Fenerbahçe; sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılırken, ön plana çıkan isimlerden biri kaleci İrfan Can Eğribayat oldu.

TARAFTARIN DESTEĞİNİ ALDI

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Genç file bekçisi; maç boyunca yaptığı kurtarışlarla dikkat çekerken, taraftarlardan birçok kez destek tezahüratı aldı.

TREZEGUET TEBRİK ETTİ

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Hatta müsabakanın son anlarında gelişen bir Trabzonspor atağında Mahmoud Trezeguet'nin yaptığı vuruşu uçarak kurtardı. Bu pozisyon sonrasında Trezeguet de rakibini alkışlayarak tebrik etti.

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