Fenerbahçe; Trabzonspor'u mağlup etti, taraftar onun adını haykırdı! Rakip oyuncu bile tebrik etti...

Fenerbahçe ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında kozlarını paylaştı. Her iki takımın da büyük bir mücadele sergilediği ve 90 dakikası heyecan fırtınasına sahne olan maçta kazanan taraf sarı - lacivertliler oldu.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT, ADINDAN SÖZ ETTİRDİ

Fenerbahçe; sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılırken, ön plana çıkan isimlerden biri kaleci İrfan Can Eğribayat oldu.

TARAFTARIN DESTEĞİNİ ALDI

Genç file bekçisi; maç boyunca yaptığı kurtarışlarla dikkat çekerken, taraftarlardan birçok kez destek tezahüratı aldı.

TREZEGUET TEBRİK ETTİ

Hatta müsabakanın son anlarında gelişen bir Trabzonspor atağında Mahmoud Trezeguet'nin yaptığı vuruşu uçarak kurtardı. Bu pozisyon sonrasında Trezeguet de rakibini alkışlayarak tebrik etti.

