Fenerbahçe transferde mutlu sona ulaştı! Maaşı ve bonservisi bile belli... İşte Talisca'nın imza tarihi!

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın 6 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe, ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte temalasrını sıklaştırırken devre arasında takımı güçlendirmek için hamle yapmak isterken Brezilyalı yıldız Anderson Talisca ile uzun süredir ilgileniyor.

TRANSFER PAZARTESİ BİTECEK

13 Ocak'ta başlayıp 11 Şubat'ta sona erecek ara transfer döneminin resmen başlamasını bekleyen sarı-lacivertli yönetim, transferi pazartesi gününe kadar bitirmek istiyor.

MAAŞININ YARISINI ÖDEYECEK

Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe yönetimi, yıldız oyuncunun bu sezon için 6 aylık maaşını ödeyecek.

12 milyon Euro kazanan Brezilyalı futbolcu, 6 milyon Euro'sunu Fenerbahçe'den kalan 6 milyon Euro'sunu da Al- Nassr Kulübü'nden almış olacak.

SENELİK 7 MİLYON EURO...

Sarı-lacivertlilerin kasasından Talisca için toplamda 11 milyon Euro çıkacak. Önümüzdeki sene ve sonraki seneler için yapılacak final görüşmesinde 30 yaşındaki oyuncunun gelecek yılki yeni maaşı belirlenecek.

Fenerbahçe, futbolcuyu senelik 7 milyon Euro'ya ikna etmeye çalışıyor.