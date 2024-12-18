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Fenerbahçe transferde mutlu sona ulaştı! Maaşı ve bonservisi bile belli... İşte Talisca'nın imza tarihi!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
18.12.2024 14:06
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Fenerbahçe'nin son haftalarda gündeminin ilk sırasında bulunan Anderson Talisca için temaslarını sürdürürken Brezilyalı için önemli bir yol kat etmiş durumda. Sarı-Lacivertliler yıldız ismin transferini bitirmeye oldukça yaklaşırken transferin detayları belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe transferde mutlu sona ulaştı! Maaşı ve bonservisi bile belli... İşte Talisca'nın imza tarihi!
Anderson Talisca

Anderson Talisca

BRE Brezilya
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Al Nassr
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Süper Lig'de şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın 6 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe, ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte temalasrını sıklaştırırken devre arasında takımı güçlendirmek için hamle yapmak isterken Brezilyalı yıldız Anderson Talisca ile uzun süredir ilgileniyor.

TRANSFER PAZARTESİ BİTECEK

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13 Ocak'ta başlayıp 11 Şubat'ta sona erecek ara transfer döneminin resmen başlamasını bekleyen sarı-lacivertli yönetim, transferi pazartesi gününe kadar bitirmek istiyor.

MAAŞININ YARISINI ÖDEYECEK

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Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe yönetimi, yıldız oyuncunun bu sezon için 6 aylık maaşını ödeyecek.

12 milyon Euro kazanan Brezilyalı futbolcu, 6 milyon Euro'sunu Fenerbahçe'den kalan 6 milyon Euro'sunu da Al- Nassr Kulübü'nden almış olacak.

SENELİK 7 MİLYON EURO...

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Sarı-lacivertlilerin kasasından Talisca için toplamda 11 milyon Euro çıkacak. Önümüzdeki sene ve sonraki seneler için yapılacak final görüşmesinde 30 yaşındaki oyuncunun gelecek yılki yeni maaşı belirlenecek.

Fenerbahçe, futbolcuyu senelik 7 milyon Euro'ya ikna etmeye çalışıyor.

Anahtar Kelimeler:
transfer Süper Lig son dakika fenerbahçe talisca
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 4 yorum
talisca değil kim gelirse gelsin fenere nefesi kuvvetli bir hoca bulmadıkça çare olmaz şöyle iyi bi okuyacak üfleyecek...
bu topçu hangi kulübe gelirse kesinlikle katkı yapacaktır.
hala orta saha kanat vs alyorlar!!! kimse görmüyormu sağlam bi golcün yok! sok bekin yok! son 10 yılda pozisyon gol yüzdesi avrupa ve türkiyedeki en düşük oran fenerde! stoperin yok! defans yıllardır yol geçen hanı🤔
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