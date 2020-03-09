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Fenerbahçe tribün lideri Mehmet Altunkaynak'ın vurulma anı ortaya çıktı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 09.03.2020 14:11 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin tribün liderlerinden Mehmet Altunkaynak'ın 2017 yılında öldürülmesinin ardından çalışma başlatan İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 11 şüpheliyi gözaltına alındı. Tribün lideri Altunkaynak'ın vurulma anına ait görüntüler de ortaya çıktı.

Genç Fenerbahçeliler tribünü liderlerinden Sefa Kalya ile yakınlığı ile bilinen 'Dadaş Mehmet' lakaplı Mehmet Altunkaynak 23 Aralık 2017 günü Güngören'de Fenerbahçe - Atiker Konyaspor maçını izlediği kahvehaneden çıkmasının ardından kimliği belirsiz kişilerce uğradığı silahlı saldırıda öldürülmüştü.

Olayın ardından İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. 'Genç Fenerbahçeliler' grubunun liderlerinden olan Mehmet Altunkaynak'ın Fenerbahçe'nin tribün gruplarından olan 'Esenler Grubu lideri 'Dede İsmail' lakaplı İsmail D. ve 'Anadolu Genç Fenerbahçe' grubu lideri İbrahim G. ile aralarında tribündeki rant kavgasından dolayı problem olduğu belirlendi.

TRİBÜNLERE GELMEMESİ İÇİN TEHDİT EDİLMİŞTİ

Mehmet Altunkaynak'ın 2017 yılında öldürülmesinden birkaç ay önce Güngören'de sürekli gittiği kahvehaneye gelen İsmail D. ve İbrahim G. tarafından tribünlere gitmemesi ve tribünlerden uzak kalması yönünde tehdit edildiği, Altunkaynak'ın da husumetin büyümemesi için tribünlere gitmediği öğrenildi.

ALTUNKAYNAK'I VURAN KİŞİ BELLİ OLDU

Altunkaynak maç izlediği kahvehanenin çıkışında öldürüldü. Olayın ardından çalışma başlatan İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, olay yerindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde Altunkaynak'ı vuran kişinin Samet D.(30) olduğu tespit edildi.

(DHA)

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