Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk adaylarından Galatasaray dün sahaya çıkarken, Beşiktaş da bugün sahne alacak. Kupanın bir diğer favorisi olan Fenerbahçe'nin maçının tarihi araştırılmaya başlandı. Peki Fenerbahçe Türkiye Kupası maç tarihi belli oldu mu? Fenerbahçe Türkiye Kupası maçı ne zaman? İşte merak edilenler...

FENERBAHÇE TÜRKİYE KUPASI MAÇI NE ZAMAN?

2021-2022 Süper Lig sezonunu 2. sırada bitiren Fenerbahçe, bu hafta 4. turu oynanan kupaya 5. turdan itibaren katılacak.

Sarı lacivertlilerin rakibi ve kupada sahne alacağı tarih ise 5. tur kura çekimi sonrası netleşecek.

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi, 11 Kasım Cuma günü gerçekleştirilecek.

KURA ÇEKİMİNİN DETAYLARI

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 15.00'te gerçekleşecek kura çekimine, TFF yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak.

