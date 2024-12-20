SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe Türkiye Kupası'na katılacak mı? Rakipleri belli olmuştu ama... TFF'den açıklama!

Fenerbahçe Türkiye Kupası'na katılacak mı? Rakipleri belli olmuştu ama... TFF'den açıklama!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
20.12.2024 17:40
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Ziraat Türkiye Kupası grup müsabakalarının kura çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Fenerbahçe Türkiye Kupası'na katılacak mı? Rakipleri belli olmuştu ama... TFF'den açıklama!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, TFF'nin Riva'daki tesislerinde gerçekleştirilen organizasyonun ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"FENERBAHÇE BİZE YAZIYLA BİLDİRDİ"

ali-koc-aa-1727124

Otyakmaz, "Fenerbahçe bize yazıyla kura çekimine katılmayacaklarını bildirdi. Ancak grup aşamasında çekilmekle ilgili bize bir yönetim kurulu kararı gelmedi. Dolayısıyla biz rutin bir şekilde çekilişlerini yaptık. Yönetim kurulundan da katılmakla ilgili olumlu bir karar çıkacağını kendi adıma düşünüyorum. Karar yönetim kurulunundur. Katılmazsa kurallar neyse o olur. Maça çıkmadıkları taktirde rakiplerine 3 puan yazılır." diye konuştu.

TÜRKİYE KUPASININ YENİ FORMATI

ztk

Otyakmaz, kupanın yeni formatı ve gelirlere ilişkin soru üzerine şunları kaydetti: "İsviçre sistemini ligimize uyarlayarak yaptığımız bir kura oldu. Bir değişikliktir, iyidir. Bunu denemiş oluruz. İnşallah taraftarlarımıza da futbolseverlere de keyifli bir süreç yaşatır bu kura. Dolayısıyla biz memnunuz. Değişik bir kura, inşallah futbola katkısı olur. Bu sene Turkuvaz Medya gelirlerde bir artırım sağladı, yaklaşık 3 katı bir artış oldu. Makule yavaş yavaş yaklaşıldığını düşünüyorum. İnşallah bundan sonra gelirleri artırıcı daha iyi formüllerle takımlarımıza gelir sağlayacak sistemi de entegre ederiz."

"KARAGÜMRÜK GEÇEN SEZON LİGDEN DÜŞMEDİ, DÜŞÜRÜLDÜ!"

Screenshot_1

Fatih Karagümrük Kulübü Başkan Yardımcısı Muhammet Ali Bahar da geçen sezon Süper Lig'den düşürüldüklerini ileri sürdü.

İyi bir kadro kurduklarını ve Süper Lig'e yeniden yükseleceklerine inandıklarını anlatan Bahar, şunları kaydetti:

"Fatih Karagümrük geçtiğimiz sezon ligden düşmedi, düşürüldü. Bunu bir kez daha vurgulamıştık. Bir grup insan, geçtiğimiz sezon gerek hakemlerle gerek bazı operasyonu yönetenlerle bize operasyon çekerek Süper Lig'den alıp alt lige attılar. Biz de ilk seçimde o arkadaşları göndermiş olduk. Kendimize yakışır bir kadro kurarak Süper Lig'e çıkmak için bu sezon mücadele veriyoruz. Bunun yanından Ziraat Türkiye Kupası'nda da elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Biz stadyum ve tesis olmadan mücadele ediyoruz ve bunu bugüne kadar başarıyla yaptık. Somut olarak geçtiğimiz günlerde ortaya konulan bir proje vardı. Bunun artık hayata geçirilerek kulübümüzün 100. yılında bu stadyuma ve tesise kavuşmak istiyoruz. Bu işin sürdürülebilir olması için bunların olması gerekiyor. Karagümrük bunu en çok hak eden kulüplerden biri."

Günün Maçları

Tüm Maçlar
20:00
ikas Eyüpspor ikas Eyüpspor
-
Fenerbahçe Fenerbahçe

Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye Kupası TFF Türkiye Futbol Federasyonu fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Emekli maaşları ile ilgili gerçek ortaya çıktı! TÜİK verilerine yansıdı, 2025 zammı için umutlar arttı…

Emekli maaşları ile ilgili gerçek ortaya çıktı! TÜİK verilerine yansıdı, 2025 zammı için umutlar arttı…

TÜRK-İŞ '29 bin TL' dedi, asgari ücret hesapları değişti: "Beklentim arttı"

TÜRK-İŞ '29 bin TL' dedi, asgari ücret hesapları değişti: "Beklentim arttı"

Türkiye Kupası'nda kura çekimi gerçekleşti! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor...

Türkiye Kupası'nda kura çekimi gerçekleşti! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor...

Rezillikleri ve kirli oyunları ifşa edeceğiz!

Rezillikleri ve kirli oyunları ifşa edeceğiz!

Sebastian Szymanski, Fenerbahçe tarihine geçerek transfer oluyor! Rekor teklif

Sebastian Szymanski, Fenerbahçe tarihine geçerek transfer oluyor! Rekor teklif

Galatasaray taraftarından Fatih Terim endişesi!

Galatasaray taraftarından Fatih Terim endişesi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Isı yalıtımlı, su geçirmez! Ömürlük bir Columbia mont herkeste olmalı

Isı yalıtımlı, su geçirmez! Ömürlük bir Columbia mont herkeste olmalı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.