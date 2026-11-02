Fenerbahçe - Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında Fenerbahçe, İngiliz temsilcisi Liverpool'u sahasında ağırlayacak.
Fenerbahçe ile Liverpool arasındaki Şampiyonlar Ligi lig aşaması karşılaşması, 4 Kasım Çarşamba akşamı İstanbul’daki Chobani Stadı’nda oynanacak. Mücadelenin başlama düdüğü TSİ 20.45’te çalacak.
Futbolseverlerin merak ettiği yayın bilgisi de belli oldu. Fenerbahçe - Liverpool karşılaşması TRT 1’den canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek. Maç ayrıca tabii platformu ve TRT Radyo 1 üzerinden de takip edilebilecek.
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