SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Şampiyonlar Ligi

Fenerbahçe - Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan dördüncü hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, 4 Kasım günü taraftarı önünde Liverpool'u konuk ederken futbolseverler maçın başlama saati ve yayın bilgilerini araştırıyor.

Fenerbahçe - Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?
Burak Kavuncu

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında Fenerbahçe, İngiliz temsilcisi Liverpool'u sahasında ağırlayacak.

İlginizi Çekebilir

Trabzonspor - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

 Celtic-Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta?

Celtic-Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta?

 Galatasaray-Stuttgart Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray-Stuttgart Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta?

FENERBAHÇE - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? 1

Fenerbahçe ile Liverpool arasındaki Şampiyonlar Ligi lig aşaması karşılaşması, 4 Kasım Çarşamba akşamı İstanbul’daki Chobani Stadı’nda oynanacak. Mücadelenin başlama düdüğü TSİ 20.45’te çalacak.

FENERBAHÇE - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? 2

Futbolseverlerin merak ettiği yayın bilgisi de belli oldu. Fenerbahçe - Liverpool karşılaşması TRT 1’den canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek. Maç ayrıca tabii platformu ve TRT Radyo 1 üzerinden de takip edilebilecek.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Celtic-Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta?Celtic-Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta?
Galatasaray-Stuttgart Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta?Galatasaray-Stuttgart Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta?
Anahtar Kelimeler:
Liverpool fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özel uçak yerleşim bölgesine düştü, çok sayıda ölü var! 600 kişi tahliye edildi: Trump detayı

Özel uçak yerleşim bölgesine düştü, çok sayıda ölü var! 600 kişi tahliye edildi: Trump detayı

"19 yeni il" listesi ilk kez paylaşıldı

"19 yeni il" listesi ilk kez paylaşıldı

Jorge Jesus'tan F.Bahçe'ye tavsiye: "Onda gençliğimi görüyorum!"

Jorge Jesus'tan F.Bahçe'ye tavsiye: "Onda gençliğimi görüyorum!"

Pınar Altuğ'u öpmedi! Sahnede ilginç anlar...

Pınar Altuğ'u öpmedi! Sahnede ilginç anlar...

Trafik cezası, pasaport, MTV, yurt dışı telefon kaydı... Cep yakacak zam yolda!

Trafik cezası, pasaport, MTV, yurt dışı telefon kaydı... Cep yakacak zam yolda!

Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı ifade verdi! Arıncı hakkında adli kontrol kararı

Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı ifade verdi! Arıncı hakkında adli kontrol kararı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.