Fenerbahçe - Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında Fenerbahçe, İngiliz temsilcisi Liverpool'u sahasında ağırlayacak.

FENERBAHÇE - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Liverpool arasındaki Şampiyonlar Ligi lig aşaması karşılaşması, 4 Kasım Çarşamba akşamı İstanbul’daki Chobani Stadı’nda oynanacak. Mücadelenin başlama düdüğü TSİ 20.45’te çalacak.

FENERBAHÇE - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merak ettiği yayın bilgisi de belli oldu. Fenerbahçe - Liverpool karşılaşması TRT 1’den canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek. Maç ayrıca tabii platformu ve TRT Radyo 1 üzerinden de takip edilebilecek.