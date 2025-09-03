Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu açıkladı!

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi için kadro bildirimini yaptı.
Ederson, İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin
Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown
İsmail Yüksek, Fred, Edson Alvarez, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın
Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Marco Asensio, Cenk Tosun, Dorgeles Nene
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosunda yer almayan oyuncular:
Fenerbahçe, Avrupa Ligi kadrosuna Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Ognjen Mimovic, Bartuğ Elmaz, Levent Mercan, Mert Hakan Yandaş ve Cengiz Ünder’i eklemedi.
