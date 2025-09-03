SPOR

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu açıkladı!

Fenerbahçe Avrupa Ligi kadrosunu açıkladı. Sarı lacivertliler Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Ognjen Mimovic, Bartuğ Elmaz, Levent Mercan, Mert Hakan Yandaş ve Cengiz Ünder’i kadroya eklemedi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu açıkladı!
Burak Kavuncu

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi için kadro bildirimini yaptı.

KADRO AÇIKLANDI!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu açıkladı! 1

Ederson, İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin

Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown

İsmail Yüksek, Fred, Edson Alvarez, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın

Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Marco Asensio, Cenk Tosun, Dorgeles Nene

KADROYA YAZILMAYAN İSİMLER!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu açıkladı! 2

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosunda yer almayan oyuncular:

Fenerbahçe, Avrupa Ligi kadrosuna Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Ognjen Mimovic, Bartuğ Elmaz, Levent Mercan, Mert Hakan Yandaş ve Cengiz Ünder’i eklemedi.

