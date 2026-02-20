Galatasaray'da Gabriel Sara depremi! İngilizler kancayı taktı, masadaki bonservis bedeli dudak uçuklattı

Trendyol Süper Lig'de sezon sonu mutlak şampiyonluk hedefleyen ve ara transfer döneminde kadrosunu güçlendiren Galatasaray, bir yandan da yaz transfer döneminin planlamasını yapıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Sarı-Kırmızılı yönetim, iç transferde beklenmedik bir Avrupa teklifiyle karşı karşıya.

İNGİLİZLERDEN GABRIEL SARA KANCASI!

Sarı-Kırmızılı formayla gösterdiği başarılı performansla Avrupa ekiplerinin radarına giren Brezilyalı yıldız Gabriel Sara için İngiltere'den sürpriz bir iddia geldi. İngiliz basınının güvenilir kaynaklarına göre; Premier Lig ekiplerinden Sunderland ve Leeds United, 26 yaşındaki yetenekli orta sahayı yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için şimdiden harekete geçti.

MASADAKİ RAKAM: 30 MİLYON EURO!

Haberin detaylarında yer alan en çarpıcı iddia ise Galatasaray'ın Gabriel Sara için belirlediği bonservis bedeli oldu. Sarı-Kırmızılı yönetimin, takımın kilit isimlerinden biri olan Brezilyalı oyuncuyu kolay kolay bırakmaya niyeti olmadığı ve kapıyı tam 30 milyon Euro'dan açacağı belirtildi. İngiliz ekiplerinin bu astronomik bedel karşısında nasıl bir strateji izleyeceği ise büyük merak konusu.

BU SEZONKİ PERFORMANSIYLA GÖZ DOLDURDU

Galatasaray'ın orta sahadaki dinamosu haline gelen Gabriel Sara, istikrarlı futboluyla taraftarın da sevgilisi konumunda. Bu sezon Sarı-Kırmızılı formayla tüm kulvarlarda tam 32 resmi maça çıkan 26 yaşındaki yıldız, takımına 6 gol ve 3 asistlik kritik bir skor katkısı sağlamayı başardı.