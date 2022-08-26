Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman? Fenerbahçe'nin gruplardaki rakibi kim?

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Fenerbahçe, deplasmanda 2-0 kazandığı karşılaşmanın rövanşında Austria Wien'i 4-1 mağlup ederek gruplara kalmayı başardı. Peki Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman?

FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

Sarı-Lacivertli temsilcimiz Avrupa Ligi gruplarında kupayı elde etmek için mücadele verecek. Gözler şimdi Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi grup maçlarının tarihinde. Heyecan dolu Fenerbahçe Austria Wien maçında, Fenerbahçe'nin gollerini İrfan Can Kahveci (2) İsmail Yüksek ve Mert Hakan Yandaş kaydetti. Avrupa Ligi kupasını müzesine götürmek isteyen Fenerbahçe'nin gruplardaki rakibi cuma günü yapılacak kura çekimi ile belli olacak.

Fenerbahçe'nin gruptaki rakipleri 26 Ağustos Cuma günü İstanbul’da çekilecek kura sonunda belli olacak.

Fenerbahçe, 3. torbada yer aldığı için 1, 2 ve 4. torbada yer alan birer takımla aynı grupta yer alacak. Maç tarihleri kura sonrası netlik kazanacak.



