Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde üst tura yükseldi!

Avrupa Ligi Play-Off rövanş maçında Fenerbahçe, Anderlecht'e konuk oldu. İlk maçta rakibini 3-0 deviren sarı-lacivertliler, Belçika'da bir zafer daha istiyordu. Sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, genel skorda rakibini 5-2 mağlup etti ve üst tura yükseldi.

EN NESYRI YİNE ATTI

Son dönemdeki performansıyla dudak ısırtan En Nesyri, Dzeko'nun yaptığı asistle topu boş kaleye gönderdi ve takımını maçta 1-0 öne geçirdi. Temsilcimizin ikinci golünü 63. dakikada Yusuf Akçiçek kaydetti.

MOURINHO ROTASYON YAPMADI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Anderlecht karşısında rotasyona gitmedi.

Deneyimli teknik adam, ilk maçta alınan 3-0'lık skora rağmen elindeki oyunculardan daha fazla forma şansı bulanları sahaya sürdü.

Fenerbahçe, Anderlecht müsabakasından 4 gün sonra Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarını Anderlecht deplasmanında yalnız bırakmadı.

Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'nın birçok ülkesinden maça gelen taraftarlar, karşılaşma öncesinde tezahüratlarla takımlarına destek verdi.