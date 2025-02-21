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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde üst tura yükseldi!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
21.02.2025 00:28
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında deplasmanda Belçika ekibi Anderlecht ile karşılaştı. İlk maçı 3-0 kazanan sarı-lacivertliler, sürprize izin vermeyip bir üst tura çıkmak için kendinden emindi. Fenerbahçe maçtan 2-2'lik eşitlikle ayrılsa da genel skorda 5-2 üstün olduğu için üst tura yükseldi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde üst tura yükseldi!

Avrupa Ligi Play-Off rövanş maçında Fenerbahçe, Anderlecht'e konuk oldu. İlk maçta rakibini 3-0 deviren sarı-lacivertliler, Belçika'da bir zafer daha istiyordu. Sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, genel skorda rakibini 5-2 mağlup etti ve üst tura yükseldi.

EN NESYRI YİNE ATTI

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Son dönemdeki performansıyla dudak ısırtan En Nesyri, Dzeko'nun yaptığı asistle topu boş kaleye gönderdi ve takımını maçta 1-0 öne geçirdi. Temsilcimizin ikinci golünü 63. dakikada Yusuf Akçiçek kaydetti.

MOURINHO ROTASYON YAPMADI

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Anderlecht karşısında rotasyona gitmedi.

Deneyimli teknik adam, ilk maçta alınan 3-0'lık skora rağmen elindeki oyunculardan daha fazla forma şansı bulanları sahaya sürdü.

Fenerbahçe, Anderlecht müsabakasından 4 gün sonra Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

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Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarını Anderlecht deplasmanında yalnız bırakmadı.

Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'nın birçok ülkesinden maça gelen taraftarlar, karşılaşma öncesinde tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

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MS
Anderlecht Anderlecht
2 - 2
Fenerbahçe Fenerbahçe

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