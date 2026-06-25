Fenerbahçe UEFA cezasını ucuz atlattı! Men tehlikesi bitti, işte 7.5 milyon Euro'luk fatura...

24 Ocak 2026 tarihinde UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) müfettişleri ve bağımsız denetim kuruluşu Deloitte tarafından başlatılan incelemelerin sonuçları tamamlandı. Fenerbahçe'yi iki gün boyunca denetimden geçiren UEFA kurulu, sarı-lacivertli kulübe yönelik nihai yaptırım kararını belirledi.

İlk etapta 15 milyon Euro'yu bulan devasa bir para cezası, puan silme ve hatta Avrupa kupalarından men tehlikesiyle karşı karşıya olan Fenerbahçe, süreci daha hafif bir hasarla atlattı. Kulübe cuma günü resmi olarak tebliğ edilmesi beklenen cezanın bedeli 7,5 milyon Euro ve mali disiplin ihtarı olarak belirlendi.

CEZANIN NEDENİ: MOURINHO, CARLOS VE KEREM

CFCB'nin hazırladığı rapora göre cezanın temelini üç kritik ismin sözleşmeleri oluşturdu. Jose Mourinho ve Diego Carlos ile yapılan anlaşmalarda takımın harcama limitlerinin aşıldığı tespit edilirken; Kerem Aktürkoğlu'nun transferinde de UEFA talimatlarına aykırı hareket edildiği belirlendi.

Fenerbahçe, UEFA'nın savunma talebi ve uyarısı üzerine geçtiğimiz dönemde Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesini revize etmiş, oyuncunun 5 yılda alacağı toplam ücreti kalan 4 yıla eşit olarak dağıtarak iyi niyet göstergesinde bulunmuştu.

3-4 SEZONLUK YENİ UZLAŞMA VE ÖDEME PLANI

Verilen mali disiplin ihtarı nedeniyle Fenerbahçe yönetimi, önümüzdeki dönemde UEFA ile 3-4 sezonu kapsayacak yeni bir "Finansal Uzlaşma Anlaşması" (Yapılandırma) imzalamak zorunda kalacak.

Taraftarların en çok merak ettiği konu olan "7,5 milyon Euro'nun nasıl ödeneceği" sorusu da netlik kazandı. UEFA, bu tarz cezaları kulüplerden tek kalemde nakit olarak tahsil etmiyor. Bu nedenle sarı-lacivertli kulübün kasasından "sıcak para" çıkışı olmayacak.