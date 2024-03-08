Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde Union Saint-Gilloise'yi 3-0 mağlup ederek turun kapısını araladı!

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile kozlarını paylaştı. İsmail Kartal'ın öğrencileri bu zorlu deplasmandan 3-0'lık galibiyetle dönerek avantajı cebine koydu.

BATSHUAYI YİNE ATTI

Kupada en golcü oyunculardan biri olan Michy Batshuayi, Union Saint-Gilloise maçında da rakip fileleri havalandırmayı başardı.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ DEVAM EDEMEDİ

Çağlar Söyüncü, sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü yerine Ferdi Kadıoğlu oyuna dahil oldu.

RÖVANŞTA YOK

Union Saint-Gilloise'de sarı kart gören Mohamed Amoura, Fenerbahçe ile gelecek hafta oynanacak rövanş karşılaşmasında forma giyemeyecek.

FARK 2'YE ÇIKTI

Temsilcimiz Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde ile farkı 2'ye çıkarttı.

SON DAKİKADA PENALTIDAN GOL

Sarı-lacivertliler mücadelenin uzatma dakikalarında bir de penaltı kazandı. Topun başına geçen Tadic 3-0 yaparak maçın skorunu belirledi.

BONUCCİ AĞRILARI NEDENİYLE KADROYA ALINMADI

Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Leonardo Bonucci, ağrıları nedeniyle kadroda yer almadı.

Sarı-lacivertlilerin kafilesinde yer alan 36 yaşındaki futbolcu, zorlu deplasmanda riske edilmedi.

FRED İLK 11'DE

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred Rodrigues, Union Saint-Gilloise maçıyla yeniden ilk 11'de görev aldı.

Fred, Süper Lig'in 21. haftasında 21 Ocak Pazar günü Samsunspor ile oynanan maçta sakatlanmış ve 1 ay kadar sahaya çıkamamıştı.

Tedavisinin ardından 20 Şubat'ta saha çalışmalarına başlayan Fred, Süper Lig'de Hatayspor ile oynanan karşılaşmada sonradan oyuna dahil olmuştu.

Brezilyalı oyuncu, yaşadığı sakatlığın ardından ilk defa Union Saint-Gilloise karşısında ilk 11'de forma giydi.

TARAFTARLAR TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI

Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarını Union Saint-Gilloise deplasmanında da yalnız bırakmadı.

Maçtan önce stat civarında toplanan sarı-lacivertliler, takımın sahaya çıkmasıyla tezahüratlarla destekte bulundu.

Fenerbahçeli taraftarlar statta kendilerine ayrılan bölümün tamamını doldurdu.





