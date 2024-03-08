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Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde Union Saint-Gilloise'yi 3-0 mağlup ederek turun kapısını araladı!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
08.03.2024 00:58
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda Belçika’nın Union Saint-Gilloise takımı ile karşılaştı. Sarı-Lacivertli temsilcimiz, Batshuayi, Jayden Oosterwolde ve Tadic'in attığı gollerle Belçika'dan avantajlı skorlara dönerek turun kapısını araladı.

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde Union Saint-Gilloise'yi 3-0 mağlup ederek turun kapısını araladı!

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile kozlarını paylaştı. İsmail Kartal'ın öğrencileri bu zorlu deplasmandan 3-0'lık galibiyetle dönerek avantajı cebine koydu.

BATSHUAYI YİNE ATTI

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Kupada en golcü oyunculardan biri olan Michy Batshuayi, Union Saint-Gilloise maçında da rakip fileleri havalandırmayı başardı.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ DEVAM EDEMEDİ

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Çağlar Söyüncü, sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü yerine Ferdi Kadıoğlu oyuna dahil oldu.

RÖVANŞTA YOK

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Union Saint-Gilloise'de sarı kart gören Mohamed Amoura, Fenerbahçe ile gelecek hafta oynanacak rövanş karşılaşmasında forma giyemeyecek.

FARK 2'YE ÇIKTI

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Temsilcimiz Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde ile farkı 2'ye çıkarttı.

SON DAKİKADA PENALTIDAN GOL

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Sarı-lacivertliler mücadelenin uzatma dakikalarında bir de penaltı kazandı. Topun başına geçen Tadic 3-0 yaparak maçın skorunu belirledi.

BONUCCİ AĞRILARI NEDENİYLE KADROYA ALINMADI

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Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Leonardo Bonucci, ağrıları nedeniyle kadroda yer almadı.

Sarı-lacivertlilerin kafilesinde yer alan 36 yaşındaki futbolcu, zorlu deplasmanda riske edilmedi.

FRED İLK 11'DE

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Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred Rodrigues, Union Saint-Gilloise maçıyla yeniden ilk 11'de görev aldı.

Fred, Süper Lig'in 21. haftasında 21 Ocak Pazar günü Samsunspor ile oynanan maçta sakatlanmış ve 1 ay kadar sahaya çıkamamıştı.

Tedavisinin ardından 20 Şubat'ta saha çalışmalarına başlayan Fred, Süper Lig'de Hatayspor ile oynanan karşılaşmada sonradan oyuna dahil olmuştu.

Brezilyalı oyuncu, yaşadığı sakatlığın ardından ilk defa Union Saint-Gilloise karşısında ilk 11'de forma giydi.

TARAFTARLAR TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI

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Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarını Union Saint-Gilloise deplasmanında da yalnız bırakmadı.

Maçtan önce stat civarında toplanan sarı-lacivertliler, takımın sahaya çıkmasıyla tezahüratlarla destekte bulundu.

Fenerbahçeli taraftarlar statta kendilerine ayrılan bölümün tamamını doldurdu.

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