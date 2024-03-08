Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde Union Saint-Gilloise'yi 3-0 mağlup ederek turun kapısını araladı!

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile kozlarını paylaştı. İsmail Kartal'ın öğrencileri bu zorlu deplasmandan 3-0'lık galibiyetle dönerek avantajı cebine koydu.
Kupada en golcü oyunculardan biri olan Michy Batshuayi, Union Saint-Gilloise maçında da rakip fileleri havalandırmayı başardı.
Çağlar Söyüncü, sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü yerine Ferdi Kadıoğlu oyuna dahil oldu.
Union Saint-Gilloise'de sarı kart gören Mohamed Amoura, Fenerbahçe ile gelecek hafta oynanacak rövanş karşılaşmasında forma giyemeyecek.
Temsilcimiz Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde ile farkı 2'ye çıkarttı.
Sarı-lacivertliler mücadelenin uzatma dakikalarında bir de penaltı kazandı. Topun başına geçen Tadic 3-0 yaparak maçın skorunu belirledi.
Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Leonardo Bonucci, ağrıları nedeniyle kadroda yer almadı.
Sarı-lacivertlilerin kafilesinde yer alan 36 yaşındaki futbolcu, zorlu deplasmanda riske edilmedi.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred Rodrigues, Union Saint-Gilloise maçıyla yeniden ilk 11'de görev aldı.
Fred, Süper Lig'in 21. haftasında 21 Ocak Pazar günü Samsunspor ile oynanan maçta sakatlanmış ve 1 ay kadar sahaya çıkamamıştı.
Tedavisinin ardından 20 Şubat'ta saha çalışmalarına başlayan Fred, Süper Lig'de Hatayspor ile oynanan karşılaşmada sonradan oyuna dahil olmuştu.
Brezilyalı oyuncu, yaşadığı sakatlığın ardından ilk defa Union Saint-Gilloise karşısında ilk 11'de forma giydi.
Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarını Union Saint-Gilloise deplasmanında da yalnız bırakmadı.
Maçtan önce stat civarında toplanan sarı-lacivertliler, takımın sahaya çıkmasıyla tezahüratlarla destekte bulundu.
Fenerbahçeli taraftarlar statta kendilerine ayrılan bölümün tamamını doldurdu.