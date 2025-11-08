SPOR

Fenerbahçe UEFA'ya gidiyor! Hakem Allard Lindhout'u şikayet edecekler

Fenerbahçe, Viktoria Plzen maçında verilmeyen net penaltı sebebiyle UEFA'ya gidiyor. Hakem Allard Lindhout'u UEFA'ya şikayet etmeye hazırlanan sarı-lacivertliler çarpıcı bir gerçeği ortaya çıkardı.

Fenerbahçe UEFA'ya gidiyor! Hakem Allard Lindhout'u şikayet edecekler
Emre Şen

UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'nin mücadelenin son anlarında verilmeyen penaltısı camiayı ayağa kaldırmıştı.

VAR ÇAĞIRDI AMA YİNE DE VERMEDİ!

Fenerbahçe UEFA ya gidiyor! Hakem Allard Lindhout u şikayet edecekler 1

90+5. dakikada Jhon Duran, rakip takımdan Dweh'in şortundan ısrarla çekilmesi sonucu yerde kalmıştı. Allard Lindhout, VAR hakemi Dennis Higler'in çağrısı sonrası pozisyonu izlemek üzere ekran başına geçti ancak buna rağmen kararını değiştirmemişti.

FENERBAHÇE UEFA'YA GİDİYOR

Fenerbahçe UEFA ya gidiyor! Hakem Allard Lindhout u şikayet edecekler 2

Fenerbahçe yönetiminin, detaylı bir sunumla Lindhout'u UEFA'ya şikayet edeceği öğrenildi. Hakem Lindhout'un bundan 3 yıl önce Hollanda ligindeki Utrecht-Vitesse maçında da benzer bir pozisyonda VAR'a giderek aynı şekilde karar verdiği ve Hollanda'yı da ayağa kaldırdığı ortaya çıktı.

