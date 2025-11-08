Fenerbahçe UEFA'ya gidiyor! Hakem Allard Lindhout'u şikayet edecekler

UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'nin mücadelenin son anlarında verilmeyen penaltısı camiayı ayağa kaldırmıştı.

VAR ÇAĞIRDI AMA YİNE DE VERMEDİ!

90+5. dakikada Jhon Duran, rakip takımdan Dweh'in şortundan ısrarla çekilmesi sonucu yerde kalmıştı. Allard Lindhout, VAR hakemi Dennis Higler'in çağrısı sonrası pozisyonu izlemek üzere ekran başına geçti ancak buna rağmen kararını değiştirmemişti.

FENERBAHÇE UEFA'YA GİDİYOR

Fenerbahçe yönetiminin, detaylı bir sunumla Lindhout'u UEFA'ya şikayet edeceği öğrenildi. Hakem Lindhout'un bundan 3 yıl önce Hollanda ligindeki Utrecht-Vitesse maçında da benzer bir pozisyonda VAR'a giderek aynı şekilde karar verdiği ve Hollanda'yı da ayağa kaldırdığı ortaya çıktı.