Bahis soruşturmasında gözaltına alınmıştı! TFF yetkilisi Buğra Cem İmamoğulları'nın ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Futbolda Bahis' soruşturması kapsamında eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ve Eyüpspor As Başkanı Fatih Kulaksız ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra Cem İmamoğulları'nın da olduğu 26 şüpheli, 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra Cem İmamoğulları'nın ifadesi ortaya çıktı.

"FİFA VE UEFA İLİŞKİLERİNİ KOORDİNASYONLU OLARAK GERÇEKLEŞTİRMEKTEYİM"

Buğra Cem İmamoğulları ifadesinde, "2009 yılında Türkiye'deki UEFA kupası finali organizasyonunda organizasyon ekibinde stajyer olarak göreve başladım. Türkiye'nin avrupa futbol şampiyonasına adaylığı sürecinde iş teklifi gelmesi üzerine 2009 yılı Kasım ayında TFF'de profesyonel olarak görev almaya başladım. 2016 yılının Eylül ayına kadar stadyum uzmanı olarak çalıştım. Türkiye'deki tüm profesyonel liglerde yer alan futbol takımlarının kullandıklarıfutbol stadlarının denetimlerini yapıyordum. 2016 yılı Eylül ayında Dış İlişkiler Müdürü oldum. 2019-2020 yıllarında Dış İlişkiler Direktörü görevi üstlendim. 2021 yılı Ekim ayında TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdare Direktörü olarak görev aldım ve halen bu görevi sürdürmekteyim. Bu görevim kapsamında milli takımların idari işlerini organize etmekti. Aynı zamanda FİFA ve UEFA ilişkilerini koordinasyonlu olarak gerçekleştirmekteyim. Aylık 230.000 TL TFF'den maaş almaktayım. Aynı zamanda UEFA'da müsabaka direktörü olarak çalışmaktayım. Macabbi Telaviv, Karabağ, Dinamo Kiev Arsenal, İnter futbol takımlarının UEFA organizasyonlarındaki maçlarında görev aldım. Adıma kayıtlı bir adet aracım vardır. Bunun haricinde herhangi bir adıma kayıtlı gayrimenkul bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

"GÖREV ALDIĞIM TAKIMLARIN MAÇLARINA BAHİS YAPMADIM"

İmamoğulları ifadesinde, "2006 yılında yasal bahis sitesinde hesap açtım. Futbol, basketbol müsabakalarının sonuçlarına kupon yaptım ancak aradan zaman geçtiği için hangi maçlara bahis yaptığımı hatırlamıyorum. Türkiye liglerinde oynanan futbol müsabakalarına kupon yapmış olabilirim. UEFA organizasyonlarında müsabaka direktörü olarak görev aldığım takımların maçlarına kesinlikle bahis yapmadım. 15 Eylül 2019 tarihinde oynanan Trabzonspor-Gençlerbirliği futbol müsabakasına bahis yaptığımı hatırlamıyorum. Bahse konu karşılaşma sonucuna etki edecek şekilde herhangi bir eylemde bulunmadım. O dönem TFF'de bulunduğum görev itibariyle böyle bir şeyde mümkün değildir. TFF bahis soruşturması kapsamında yasal bahis sitelerine üyeliği olan aktif hakemleri PFDK'ya sevk etmesi üzerine ben de yasal bahis sitesi üyeliğim olduğunu hatırladığımda uzun süredir de herhangi bir bahis oynamadığımdan kapatma kararı aldım. MASAK raporunda görüleceği üzere yasal bahis sitesine 550 lira cüzi miktarda bir para yatırdım. Karşılığında yine 352 lira gibi küçük miktarda para girişi olmuştur. Herhangi bir kazanç elde etmediğimde ortadadır. Yasa dışı bahis sitelerinde kesinlikle bahis oynamadım. Fatih Kulaksız’ı futbol sektöründen Eyüpspor'un yöneticisi olarak ismen tanıyorum. 2025 yılı yaz aylarında Eyüpspor'un transfer yasağıyla ilgili FİFA koordinasyonu kapsamında kendisiyle görüştüm. Bunun haricinde kendisiyle herhangi bir irtibatım olmamıştır. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" dedi. (DHA)Kaynak: DHA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır