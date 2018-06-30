Fenerbahçe Ulaş Kıyak ve Caner Dengin'i transfer etti

Sarı-lacivertliler, Ulaş Kıyak ve Caner Dengin'i kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, geride kalan sezonda Ziraat Bankası forması giyen pasör Ulaş ve İnegöl Belediyespor'da oynayan libero Caner'in kadroya katıldığı bildirildi.
Açıklamada, "Ulaş Kıyak ve Caner Dengin'e 'Fenerbahçe'ye hoş geldin.' diyor, yarıştığı her kulvarda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımımızda başarılar diliyoruz" denildi.
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