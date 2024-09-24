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Fenerbahçe-Union SG karşılaşmasında Benoit Bastien düdük çalacak

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
24.09.2024 12:11
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UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe'nin 26 Eylül Perşembe günü Belçika temsilcisi Union SG ile sahasında oynayacağı mücadeleyi Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoit Bastien yönetecek.

Fenerbahçe-Union SG karşılaşmasında Benoit Bastien düdük çalacak

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak karşılaşmada Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ile Aurelien Berthomieu yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mathieu Vernice oldu.

Öte yandan maçta VAR koltuğunda Bastien Dechepy; AVAR'da ise Romain Lissorgue görev yapacak.

Daha önce sarı-lacivertli ekibin 2 maçını yöneten 41 yaşındaki Fransız hakemin düdük çaldığı karşılaşmalarda Fenerbahçe sahadan yenik ayrıldı. Bastien, 2015-2016 yılında Fenerbahçe-Molde (1-3); 2016-2017 sezonunda da Manchester United-Fenerbahçe (4-1) maçını yönetmişti.

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